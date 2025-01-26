Росіяни скинули 6 КАБів на лікарню в Бериславі 25 січня: постраждали медики
У суботу, 25 січня, російська армія атакувала з авіації Берислав на Херсонщині. КАБи поцілили в лікарню, внаслідок чого постраждали кілька медиків
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Шість керованих авіабомб окупанти скинули на заклад охорони здоровʼя. Персонал лікарні встиг сховатися в укритті. Попередньо, кілька медиків дістали контузії", - йдеться у повідомленні.
В ОВА оприлюднили фото наслідків прильотів.
- Зранку 24 січня російська окупаційна армія атакувала з дрона Антонівку, що в Херсонський області, внаслідок чого постраждали двоє людей.
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