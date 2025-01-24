Росіяни атакували Антонівку на Херсонщині з дрона, є постраждалі
Зранку 24 січня російська окупаційна армія атакувала з дрона Антонівку, що в Херсонський області, внаслідок чого постраждали двоє людей
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 11:00 через атаку російського дрона в Антонівці постраждали двоє людей. У 80-річного чоловіка та 52-річної жінки діагностували вибухові травми та осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.
В ОВА додали, що обох потерпілих госпіталізували.
- Російська окупаційна армія двічі атакувала рятувальників ДСНС у Херсонській області. Одного із бійців ДСНС ушпиталили.
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