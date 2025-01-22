Росіяни двічі атакували рятувальників на Херсонщині, є травмований

Про це повідомляє ДСНС України.

Херсон

Армія РФ здійснила обстріл одного з мікрорайонів міста. Під ударом опинились рятувальники, які саме проводили там аварійно-рятувальні роботи. Одного із них госпіталізували до лікарні з травмами.

Також на місці події загорілась інженерна техніка ДСНС, яку вогнеборці загасили.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Білозерка

У Білозерці окупанти обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ селища.

"На щастя, з особового складу ніхто не постраждав – надзвичайники знаходились в укритті", - зазначили в ДСНС.

Повідомляється, що пошкоджень зазнала будівля та дах підрозділу.