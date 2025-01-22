Росіяни двічі атакували рятувальників на Херсонщині, є травмований
Російська окупаційна армія двічі атакувала рятувальників ДСНС у Херсонській області. Одного із бійців ДСНС ушпиталили
Про це повідомляє ДСНС України.
Херсон
Армія РФ здійснила обстріл одного з мікрорайонів міста. Під ударом опинились рятувальники, які саме проводили там аварійно-рятувальні роботи. Одного із них госпіталізували до лікарні з травмами.
Також на місці події загорілась інженерна техніка ДСНС, яку вогнеборці загасили.
Фото: ДСНС України
Фото: ДСНС України
Білозерка
У Білозерці окупанти обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ селища.
"На щастя, з особового складу ніхто не постраждав – надзвичайники знаходились в укритті", - зазначили в ДСНС.
Повідомляється, що пошкоджень зазнала будівля та дах підрозділу.
- У вівторок, 21 січня, російська армія вдарила по Херсону, внаслідок чого 5 людей отримали поранення. Крім того, в області двоє чоловіків підірвались на ворожих мінах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.95 Купівля 41.95Продаж 42.46
- EUR Купівля 43.6Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе