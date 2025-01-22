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Росіяни двічі атакували рятувальників на Херсонщині, є травмований

Катерина Ганжа
22 січня, 2025 середа
15:39
Війна з Росією

Російська окупаційна армія двічі атакувала рятувальників ДСНС у Херсонській області. Одного із бійців ДСНС ушпиталили

Зміст

Про це повідомляє ДСНС України. 

Херсон 

Армія РФ здійснила обстріл одного з мікрорайонів міста. Під ударом опинились рятувальники, які саме проводили там аварійно-рятувальні роботи. Одного із них госпіталізували до лікарні з травмами.

Також на місці події загорілась інженерна техніка ДСНС, яку вогнеборці загасили.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Білозерка 

У Білозерці окупанти обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ селища.

"На щастя, з особового складу ніхто не постраждав – надзвичайники знаходились в укритті", - зазначили в ДСНС.

Повідомляється, що пошкоджень зазнала будівля та дах підрозділу.

  • У вівторок, 21 січня, російська армія вдарила по Херсону, внаслідок чого 5 людей отримали поранення. Крім того, в області двоє чоловіків підірвались на ворожих мінах. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
ДСНС
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