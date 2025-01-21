Херсонщина: за добу через ворожі атаки поранено 8 людей, двоє чоловіків підірвалися на мінах

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Поблизу села Микільське на російській вибухівці підірвався 49-річний чоловік. Він постраждав внаслідок детонації ворожої протипіхотної міни "Пелюстка", отримавши вибухову травму та часткову ампутацію стопи. Чоловіка доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Крім того, вранці 21 січня через підрив на міні "Пелюстка" постраждав мешканець Антонівки, поінформували в Херсонській ОВА. Внаслідок детонації 61-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення стопи. Потерпілого госпіталізували.

Також до лікарні звернулися двоє жителів Берислава, які учора опівдні потрапили під удар російського дрона, поінформували в ОВА.

У 43-річної жінки діагностували вибухову травму, контузію та поранення ноги, а в 46-річного чоловіка – вибухову травму, контузію, поранення плеча та гомілки.

Раніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що через російську агресію 20 січня 6 людей дістали поранення.

Так, вчора під російським вогнем та авіаударами опинилися Степанівка, Комишани, Томина Балка, Білозерка, Кізомис, Широка Балка, Гончарне, Новодмитрівка, Олександрівка, Софіївка, Станіслав, Берислав, Заможне, Милове, Новокаїри, Антонівка, Садове, Зеленівка, Придніпровське, Надеждівка, Токарівка, Львове, Ольгівка, Червоний Маяк, Качкарівка, Велетенське, Розлив, Новотягинка, Дніпровське, Миколаївка, Золота Балка, Осокорівка, Веселе, Іванівка, Вірівка, Микільське, Понятівка, Козацьке та Херсон.

Росіяни били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах, зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили пункт незламності, газопровід, господарчу споруду, автобус та приватні автомобілі.