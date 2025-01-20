Ворог від ранку обстрілює Херсон і область: поранений 56-річний чоловік і 39-річна жінка
Вранці понеділка, 20 січня, російські війська обстріляли Херсон, а також Степанівку та Милове на Херсонщині
Про це повідомили у Херсонській ОВА та міськраді Херсона.
"З самого ранку росіяни вкрили вогнем Степанівку. Під обстрілами опинився житловий будинок. Унаслідок прильоту на подвірʼя в оселі потрощило дах, фасад, вибило шибки. 39-річну жінку, яка потрапила під ворожий удар, швидка забрала до лікарні. У неї діагностували вибухову травму, контузію та уламкове поранення гомілки", – написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
А в Дніпровському районі Херсона ворог атакував громадський транспорт. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко о 10:56. За його словами, рашисти скинули вибухівку з дрона на автобус, який належить приватному підприємству-перевізнику. Був поранений 56-річний водій. Чоловіка ушпиталили, в нього мінно-вибухова травма й осколкові поранення.
Як додали в Херсонській ОВА, з самого ранку росіяни також ударили по Миловому. Пошкоджено кілька приватних будинків і місцевий Пункт незламності. У помешканнях жителів повибивало шибки та пошкодило дахи. На щастя, там обійшлося без жертв і поранених.
У ніч на 20 січня російська армія атакувала Україну "шахедами": на Київщині уламки ворожих БПЛА пошкодили приватну будівлю та легкові авто.
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