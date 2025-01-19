Росіяни вдень 19 січня атакують Україну "шахедами" з півночі: на Київщині спрацювала ППО

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Об 11:38 кілька груп ударних БПЛА рушили через Сумщину у напрямку Чернігівщини та Полтавщини. Пізніше ще декілька нових груп "шахедів" зайшли на Сумщину.

З Чернігівщини безпілотники полетіли курсом на Київщину.

Станом на 12:20 декілька груп дронів були на межі Полтавської та Чернігівської областей, прямували курсом на Золотоніський район Черкащини.

Водночас БПЛА на Київщині фіксували в районі Березані. Також через Чернігівщину (район Батурина) дрони прямували курсом на Київщину, а нові групи заходили з півночі Чернігівщини.

О 12:36 Київська ОВА поінформувала про роботу ППО в області.

ПС повідомили, що фіксують "шахеди" на Київщині у районі Обухова, які прямують на Васильків.

Група ударних БПЛА із Полтавщини взяла курс на північ Дніпропетровської області.

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