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"Трабзонспор" задумав купити четвертого українця, - ЗМІ

Влад Дідусь
7 лютого, 2025 п'ятниця
16:34
Футбол Артем Бондаренко (праворуч), Шахтар - Янг Бойз

Турецький "Трабзонспор" зацікавлений у трансфері півзахисника донецького "Шахтаря" Артема Бондаренка

Зміст

Про це повідомляє Taka Gazetesi.

За інформацією джерела, "Трабзонспор" розглядає 24-річного Артема Бондаренка як хороший варіант для посилення півзахисту. На  гравця "Шахтаря" звернули увагу після того, як не вдалося підписати хавбека "Динамо" Миколу Шапаренка та Крістіана Еріксена з МЮ.

Технічний директор "Трабзонспора" Шенол Гюнеш схвалив трансфер Бондаренка. Найближчими днями заплановані переговори. Керівництво турецького клубу залишилося у хороших відносинах з "Шахтарем" після трансферів Данила Сікана та Олександра Зубкова.

На рахунку Бондаренка у цьому сезоні 8 голів та 2 асисти у 23 матчах. Transfermarkt оцінює центрального півзахисника у 10 млн євро.

  • У "Трабзонспорі" вже є троє українських футболістів. Арсеній Батагов виступає у Трабзоні зі серпня 2024 року. У січні 2025-го до Туреччини переїхав Данило Сікан, а у лютому стало відомо про трансфер Олександра Зубкова.
  • У середу, 5 лютого, "Трабзонспор" зіграв внічию проти "Іскендерунспора", а за турецьку команду вперше разом виступили троє українців.
Теги:
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Шахтар
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Футбольні трансфери
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