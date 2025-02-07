"Трабзонспор" задумав купити четвертого українця, - ЗМІ

Про це повідомляє Taka Gazetesi.

За інформацією джерела, "Трабзонспор" розглядає 24-річного Артема Бондаренка як хороший варіант для посилення півзахисту. На гравця "Шахтаря" звернули увагу після того, як не вдалося підписати хавбека "Динамо" Миколу Шапаренка та Крістіана Еріксена з МЮ.

Технічний директор "Трабзонспора" Шенол Гюнеш схвалив трансфер Бондаренка. Найближчими днями заплановані переговори. Керівництво турецького клубу залишилося у хороших відносинах з "Шахтарем" після трансферів Данила Сікана та Олександра Зубкова.

На рахунку Бондаренка у цьому сезоні 8 голів та 2 асисти у 23 матчах. Transfermarkt оцінює центрального півзахисника у 10 млн євро.