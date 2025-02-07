"Трабзонспор" задумав купити четвертого українця, - ЗМІ
Турецький "Трабзонспор" зацікавлений у трансфері півзахисника донецького "Шахтаря" Артема Бондаренка
Про це повідомляє Taka Gazetesi.
За інформацією джерела, "Трабзонспор" розглядає 24-річного Артема Бондаренка як хороший варіант для посилення півзахисту. На гравця "Шахтаря" звернули увагу після того, як не вдалося підписати хавбека "Динамо" Миколу Шапаренка та Крістіана Еріксена з МЮ.
Технічний директор "Трабзонспора" Шенол Гюнеш схвалив трансфер Бондаренка. Найближчими днями заплановані переговори. Керівництво турецького клубу залишилося у хороших відносинах з "Шахтарем" після трансферів Данила Сікана та Олександра Зубкова.
На рахунку Бондаренка у цьому сезоні 8 голів та 2 асисти у 23 матчах. Transfermarkt оцінює центрального півзахисника у 10 млн євро.
- У "Трабзонспорі" вже є троє українських футболістів. Арсеній Батагов виступає у Трабзоні зі серпня 2024 року. У січні 2025-го до Туреччини переїхав Данило Сікан, а у лютому стало відомо про трансфер Олександра Зубкова.
- У середу, 5 лютого, "Трабзонспор" зіграв внічию проти "Іскендерунспора", а за турецьку команду вперше разом виступили троє українців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.26 Купівля 41.26Продаж 41.77
- EUR Купівля 42.8Продаж 43.49
- Актуальне
- Важливе