Офіційно: Сікан перейшов з "Шахтаря" до "Трабзонспора", а Кевін Келсі – в "Портленд Тімберз"

Про це повідомили на офіційних сайтах "Шахтаря" та "Трабзонспора".

Як зазначено в повідомленні, угоди про перехід Сікана клуби досягли сьогодні, 22 січня. Її деталей не розкривають.

У X "Трабзонспора" опублікували відео з новим гравцем команди. Данило Сікан виступатиме у футболці під номером 14.

“Sizinle ben, eğer biz olabilirsek neler olacağını biliyorum”



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Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич зазначив що йому сумно, але водночас він пишається Сіканом, який зробив наступний крок, переходячи в інший клуб.

"Цілковито переконаний, що там ти також чудово виступатимеш. Тож дякую тобі за все від щирого серця. Думаю, що говорю від імені всіх наших працівників і гравців, твоїх партнерів по команді. Ти чудово попрацював для клубу "Шахтар", і ми ніколи не знаємо, що буде в майбутньому, але я бажаю тобі багато удачі, успіхів і щастя у твоїй новій пригоді", – додав він.

Виступаючи на церемонії підписання, віцепрезидент "Трабзонспора" Зейят Кафкас подякував Сікану за вибір команди та побажав, "щоб війна в Україні якнайшвидше перетворилася на мир".

Щодо венесуельського нападника Кевіна Келсі, то він переходить до "Портленд Тімберз" (США). Деталей цієї угоди "Шахтар" також не розголошував.

Довідково. Данило Сікан виступав за "гірників" від січня 2019 року. Усього на його рахунку 115 матчів у складі команди, в яких він забив 31 мʼяч і зробив 9 гольових передач. Разом із "Шахтарем" форвард тричі ставав чемпіоном України (2020, 2023, 2024), завоював Кубок України (2024) та Суперкубок України (2021). Також грав на правах оренди за "Маріуполь", "Карпати" й "Ганзу" (Німеччина). У сезоні-2024/25 на рахунку Данила 18 матчів за донеччан, 4 голи та 1 асист.

Келсі приєднався до "гірників" 31 грудня 2023 року, перейшовши з уругвайського "Бостон Рівер" і підписавши з донецьким клубом контракт на 5 років. Він провів за команду 37 матчів, забив 9 мʼячів та зробив 3 асисти. У 2024 році виступав на правах оренди за "Цинциннаті".