Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Офіційно: Сікан перейшов з "Шахтаря" до "Трабзонспора", а Кевін Келсі – в "Портленд Тімберз"

Офіційно: Сікан перейшов з "Шахтаря" до "Трабзонспора", а Кевін Келсі – в "Портленд Тімберз"

Олена Будько
22 січня, 2025 середа
21:24
Футбол Данило Сікан

23-річний нападник "гірників" Данило Сікан залишає "Шахтар" і переходить до турецького "Трабзонспора", а венесуельський форвард Кевін Келсі продовжить кар'єру в клубі МЛС "Портленд Тімберс"

Зміст

Про це повідомили на офіційних сайтах "Шахтаря" та "Трабзонспора".

Як зазначено в повідомленні, угоди про перехід Сікана клуби досягли сьогодні, 22 січня. Її деталей не розкривають.

У X "Трабзонспора" опублікували відео з новим гравцем команди. Данило Сікан виступатиме у футболці під номером 14. 

 

 

 

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич зазначив що йому сумно, але водночас він пишається Сіканом, який зробив наступний крок, переходячи в інший клуб.

"Цілковито переконаний, що там ти також чудово виступатимеш. Тож дякую тобі за все від щирого серця. Думаю, що говорю від імені всіх наших працівників і гравців, твоїх партнерів по команді. Ти чудово попрацював для клубу "Шахтар", і ми ніколи не знаємо, що буде в майбутньому, але я бажаю тобі багато удачі, успіхів і щастя у твоїй новій пригоді", – додав він.

Виступаючи на церемонії підписання, віцепрезидент "Трабзонспора" Зейят Кафкас подякував Сікану за вибір команди та побажав, "щоб війна в Україні якнайшвидше перетворилася на мир".

Щодо венесуельського нападника Кевіна Келсі, то він переходить до "Портленд Тімберз" (США). Деталей цієї угоди "Шахтар" також не розголошував.

Довідково. Данило Сікан виступав за "гірників" від січня 2019 року. Усього на його рахунку 115 матчів у складі команди, в яких він забив 31 мʼяч і зробив 9 гольових передач. Разом із "Шахтарем" форвард тричі ставав чемпіоном України (2020, 2023, 2024), завоював Кубок України (2024) та Суперкубок України (2021). Також грав на правах оренди за "Маріуполь", "Карпати" й "Ганзу" (Німеччина). У сезоні-2024/25 на рахунку Данила 18 матчів за донеччан, 4 голи та 1 асист.

Келсі приєднався до "гірників"  31 грудня 2023 року, перейшовши з уругвайського "Бостон Рівер" і підписавши з донецьким клубом контракт на 5 років. Він провів за команду 37 матчів, забив 9 мʼячів та зробив 3 асисти. У 2024 році виступав на правах оренди за "Цинциннаті".

  • 15 січня ЗМІ повідомляли, що "Шахтар" продає у США 20-річного венесуельського форварда Кевіна Келсі за 6 млн євро
Теги:
Новини
Спорт
Шахтар
Туреччина
США
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
окупанти танк
Автор Тетяна Нижник
21 січня, 2025 вiвторок
Це не стратегія "другої армії світу": військовослужбовець Тимочко про можливий наступ РФ на Дніпропетровщину
Київ
+0.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.97
    Купівля 41.97
    Продаж 42.47
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
22 січня
22:18
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила БПЛА по території України: уламки дрона впали в Харкові, в Запоріжжі виникла пожежа
22:05
Ексклюзив
Андрюс Кубілюс
Україна зробить значний внесок у розвиток ЄС, – єврокомісар Кубілюс
21:46
"Шахтар" здолав "Брест" у Лізі чемпіонів
21:45
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Нове спільне підприємство в Україні з найбільшим європейським виробником озброєння та прихід до влади команди Трампа. Колонка Сергія Згурця
20:51
Дональд Трамп і Джо Байден
Трамп розкрив, що написав йому Байден у листі, коли залишив Білий дім
20:36
Оновлено
Пожежа в готелі. Болу Карталкая, Туреччина 21 січня 2025 р. Туреччина
Пожежа в готелі на курорті в Туреччині: кількість загиблих зросла до 79, в межах розслідування затримали 11 осіб
20:26
Прапор США
США готуються відправити на кордон із Мексикою додаткову 1 тис. військових, - Reuters
20:15
Ексклюзив
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
Комісар ЄС Кубілюс розповів, які реформи є вирішальними для успішної євроінтеграції України
20:08
Суд відправив під варту екскомандира 155-ї бригади "Анна Київська" Рюмшина з можливістю застави
20:05
Ексклюзив
кадирівці
До 98-ї повітряно-десантної дивізії РФ приєднався "Ахмат" та інші підрозділи: у 24-й бригаді розповіли про ситуацію в Часовому Яру
20:02
OPINION
Соціологія під час війни
19:56
суд у справі головного психіатра ЗСУ Друзя
Головному психіатру ЗСУ, підозрюваному в незаконному збагаченні, обрали запобіжний захід
19:52
Оновлено
Юрій Галушкін
Бригадному генералу Галушкіну, який вийшов під заставу 5 млн грн, вручили нову підозру
19:46
НАТО, Єнс Столтенберг
Столтенберг припустив імовірність завершення війни в Україні у 2025 році
19:35
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Професор Айзенберг назвав умову, за якої б Китай виступав за негайне завершення російсько-української війни
19:33
Ексклюзив
Найбільш затребуваними в Силах оборони є оператори БПЛА й офіцери-психологи, - Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
19:30
Ексклюзив
робота військових, Часів Яр
Противник не отримав контролю над вогнетривким заводом у Часовому Яру: пресслужба 24-ї ОМБр
19:16
Марк Рютте
"Чекаю спільної роботи щодо України, РФ і Китаю": Рютте провів телефонну розмову з новим держсекретарем США Рубіо
19:16
Ексклюзив
Хода памʼяті у Києві
У Києві відбулася Хода пам'яті про перших загиблих Героїв Небесної Сотні
18:58
Дональд Трамп
Трамп закликав Путіна укласти угоду щодо припинення війни в Україні, інакше пообіцяв запровадити високі податки, тарифи й санкції щодо продукції РФ
18:54
водійка автобуса
В Україні відкрили новий набір на безоплатне навчання водійок автобусів і вантажівок
18:23
Стане найбільшою у Східній Європі: в Україні за підтримки Данії збудують другу чергу Тилігульської ВЕС
18:22
Суд відправив екскомбрига 125-ї бригади ТрО Артура Горбенка під варту на 60 днів
18:19
Огляд
Дональд Трамп
Кабінет Трампа: кого новий президент США поставив на ключові посади
18:08
Ексклюзив
інавгурація у США, ілюстративне зображення
Зміна президента США – можливість для України, потрібно використати це, - нардеп Синютка
18:07
гривня тисяча гривень
"Тепла зима": допомогу від держави отримають понад 5 тис. українських родин із дітьми
18:06
Ексклюзив
Велика Новосілка
Військовий експерт Ступак пояснив, чому росіянам вдається брати населені пункти "в кліщі"
18:03
OPINION
Арешти офіцерів: дайте армії спокій, дайте їй воювати
17:58
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі
У водах Британії виявили шпигунський корабель РФ
17:52
Викладача Карпенка-Карого Андрія Білоуса звинуватили в домаганнях. У КНУТКіТ закликали не довіряти анонімним джерелам
17:52
Ексклюзив
Ілон Маск
"Це його політико-ідеологічне переконання": професор Айзенберг про жест Маска на інавгурації Трампа
17:27
З початку доби на фронті відбулося 67 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники відбили 41 атаку
17:25
Ексклюзив
Андрюс Кубілюс
Українська оборонна промисловість буде цінним активом для ЄС, - єврокомісар Кубілюс
17:18
Оновлено
Донецька область
За минулу добу РФ обстріляла Донеччину 3829 разів: загинула людина, є поранені
17:02
OPINION
Ланцюг Злуки: Вже тоді мені здавалося, що ми перемогли...
17:01
Україна Польща
У Польщі заговорили про скасування допомоги "800+" для українців, які не працюють
17:00
Правоохоронці затримали ще 19 організаторів "ухилянтських схем" у різних регіонах країни
16:32
Оновлено
Армія РФ атакувала Костянтинівку ФАБами та дроном: одна людина загинула, сім поранених
16:30
Ексклюзив
"Має бути чесне розслідування і покарання для дітей та батьків": радниця Зеленського з прав дитини про побиття дівчинки у Білій Церкві
16:29
Інтерв’ю
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
Україна має всі шанси стати історією успіху для ЄС, якщо продовжить шлях реформ і використає свій потенціал у ключових сферах, — єврокомісар Андрюс Кубілюс для Еспресо
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV