"Шахтар" за 6 млн євро продає свого форварда у США, - ЗМІ
Венесуельський форвард донецького "Шахтаря" Кевін Келсі переїжджає в МЛС
Про це "ТаТоТаке" пише у Telegram.
За інформацією, яку журналісти отримали від джерел наближених до "Шахтаря", український клуб і американський "Портленд Тімберс" вже узгодили трансфер Кевіна Келсі в МЛС.
За переїзд 20-річного венесуельця в МЛС "Шахтар" отримає $6 млн. Однак в угоді також передбачені додаткові бонуси для клуба.
Кевін Келсі з 23 квітня по 31 грудня 2024-го грав в оренді за американський "Цинциннаті". Проте клуб МЛС вирішив не використовувати опцію викупу футболіста за 6,7 млн євро. У результаті 4 січня венесуелець повернувся у розташування української команди.
- У січні 2023 року "Шахтар" заплатив уругвайському "Бостон Ріверу" 1 млн євро за трансфер Келсі.
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