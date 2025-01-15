"Шахтар" за 6 млн євро продає свого форварда у США, - ЗМІ

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За інформацією, яку журналісти отримали від джерел наближених до "Шахтаря", український клуб і американський "Портленд Тімберс" вже узгодили трансфер Кевіна Келсі в МЛС.

За переїзд 20-річного венесуельця в МЛС "Шахтар" отримає $6 млн. Однак в угоді також передбачені додаткові бонуси для клуба.

Кевін Келсі з 23 квітня по 31 грудня 2024-го грав в оренді за американський "Цинциннаті". Проте клуб МЛС вирішив не використовувати опцію викупу футболіста за 6,7 млн євро. У результаті 4 січня венесуелець повернувся у розташування української команди.