Венесуельський форвард покинув США й повернувся у "Шахтар"
Донецький "Шахтар" оголосив про повернення нападника Кевіна Келсі
Про це повідомляє пресслужба "Шахтаря".
Футболісти донецької команди 4 січня зібрались уперше після завершення першої частини УПЛ.
"Перша зустріч команди у 2025 році. Повернення Кевіна Келсі. Святковий торт для Кевіна", - йдеться у повідомленні.
20-річний Кевін Келсі з 23 квітня по 31 грудня 2024-го грав в оренді за американський "Цинциннаті". Проте клуб МЛС вирішив не використовувати опцію викупу футболіста за 6,7 млн євро.
На рахунку Келсі 29 матчів за "Цинциннаті", він забив 6 голів.
- 27 грудня повідомлялось, що "Трабзонспор" зробив трансферний запит щодо переходу вінгера "Шахтаря" Олександра Зубкова.
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