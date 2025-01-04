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Головна Футбол Венесуельський форвард покинув США й повернувся у "Шахтар"

Венесуельський форвард покинув США й повернувся у "Шахтар"

Влад Дідусь
4 січня, 2025 субота
21:59
Футбол Кевін Келсі, "Шахтар", Ліга Європи

Донецький "Шахтар" оголосив про повернення нападника Кевіна Келсі

Зміст

Про це повідомляє пресслужба "Шахтаря".

Футболісти донецької команди 4 січня зібрались уперше після завершення першої частини УПЛ.

"Перша зустріч команди у 2025 році. Повернення Кевіна Келсі. Святковий торт для Кевіна", - йдеться у повідомленні.

20-річний Кевін Келсі з 23 квітня по 31 грудня 2024-го грав в оренді за американський "Цинциннаті". Проте клуб МЛС вирішив не використовувати опцію викупу футболіста за 6,7 млн євро.

На рахунку Келсі 29 матчів за "Цинциннаті", він забив 6 голів.

  • 27 грудня повідомлялось, що "Трабзонспор" зробив трансферний запит щодо переходу вінгера "Шахтаря" Олександра Зубкова.
Теги:
Новини
Спорт
Шахтар
УПЛ
Чемпіонат України
Футбольні трансфери
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