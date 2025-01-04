Венесуельський форвард покинув США й повернувся у "Шахтар"

Про це повідомляє пресслужба "Шахтаря".

Футболісти донецької команди 4 січня зібрались уперше після завершення першої частини УПЛ.

"Перша зустріч команди у 2025 році. Повернення Кевіна Келсі. Святковий торт для Кевіна", - йдеться у повідомленні.

20-річний Кевін Келсі з 23 квітня по 31 грудня 2024-го грав в оренді за американський "Цинциннаті". Проте клуб МЛС вирішив не використовувати опцію викупу футболіста за 6,7 млн євро.

На рахунку Келсі 29 матчів за "Цинциннаті", він забив 6 голів.