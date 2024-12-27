Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Турецький клуб забажав купити футболіста "Шахтаря" і збірної України

Турецький клуб забажав купити футболіста "Шахтаря" і збірної України

Влад Дідусь
27 грудня, 2024 п'ятниця
02:08
Футбол Артем Бондаренко, Олександр Зубков, Данило Сікан (зліва - направо), ПСВ - "Шахтар"

Турецький "Трабзонспор" включив до свого трансферного списку півзахисника "Шахтаря" Олександра Зубкова

Зміст

Про це повідомляє Sabah.

За інформацією джерела, "Трабзонспор" вже зробив трансферний запит щодо можливого переходу 28-річного Олександра Зубкова.

У цьому сезоні вінгер провів 19 матчів, забив 7 голів та зробив 6 асистів. Transfermarkt оцінює Зубкова у 8 млн євро.

  • Після 16-го туру чемпіонату Туреччини "Трабзонспор" йде 13-м у турнірній таблиці. За команду з літа 2024 року виступає українець Арсеній Батагов.
Теги:
Новини
Спорт
Шахтар
Збірна України
УПЛ
Чемпіонат України
Футбольні трансфери
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+0.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.7
    Купівля 41.7
    Продаж 42.22
  • EUR
    Купівля 43.48
    Продаж 44.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
27 грудня
02:13
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну безпілотниками, на Київщині спрацювала ППО: ситуація в ніч на 27 грудня
01:21
НАТО
"Потрібно мати змогу відповідати": генерал НАТО про те, як протистояти загрозі "Орешника"
01:07
Руслан Соляник
У 40 років помер колишній футболіст "Ворскли" та "Чорноморця"
00:32
вогонь, полум'я, пожежа
РФ вдарила по промисловій інфраструктурі Запоріжжя
00:22
Терористи РФ, російська армія, окупант
Росія окупувала Українку Донецької області, - DeepState
00:19
прапор, Євросоюз
ЄС запропонує нові санкції проти тіньового флоту РФ і посилить захист кабелів у Балтійському морі
2024, четвер
26 грудня
23:34
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 164 боєзіткнення: найбільше атак на Покровському напрямку
23:26
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну, хоча дати візиту наразі немає, – глава УГКЦ
23:18
Ілюстративне фото
РФ атакувала дроном багатоповерхівку в Часовому Яру на Донеччині: 2 людини загинули, 2 поранені
22:53
У роботі ChatGPT стався глобальний збій. OpenAI повідомила, що вирішує проблему
22:35
авіакомпанія El Al
Найбільша ізраїльська авіакомпанія скасувала рейси до РФ після трощі літака у Казахстані
22:31
ВООЗ
Очільник ВООЗ із командою потрапив під обстріл аеропорту в Ємені
22:10
Оновлено
Баку вважає, що літак "Азербайджанських авіаліній" збила російська ППО, а пілотам не дозволили приземлитися у РФ, - ЗМІ
21:36
Олександр Куницький
Нардеп-"слуга" Куницький виїхав з України 3 місяці тому на підставі "тижневого відрядження" від Ради, – "Схеми"
21:30
Ексклюзив
Бідзіна Іванішвілі
"На превеликий жаль, країну перекупили": дипломат Огризко про ситуацію у Грузії
21:14
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із президентом Сербії Вучичем розвиток відносин між країнами
20:57
Мінтранспорту Казахстану: на борту літака "Азербайджанських авіаліній", який зазнав авіакатастрофи, вибухнув кисневий балон
20:37
Ексклюзив
Білл Клінтон, Борис Єльцин, Леонід Кравчук. 14 січня 1994 року, Москва
Захід допустив фатальну помилку щодо Росії, - дипломат Огризко
20:28
Голові одеського осередку "УДАРу", підозрюваному у вимаганні $1 млн хабаря, обрали запобіжний захід
20:22
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Трофейний нотатник військового КНДР: досвід, який передають російські вояки північнокорейцям. Колонка Сергія Згурця
20:17
Ексклюзив
новобудова на вул. Трускавецькій
У будівельній компанії припустили здорожчання житла в Україні та назвали причини
20:04
OPINION
Планети та галактики — всередині нас
20:01
Оновлено
Ексочільника ТЦК Одеси Борисова, який планував утекти за кордон, арештували з правом на заставу
19:49
Оновлено
РФ здійснила масований обстріл прикордоння Сумщини: загинув чоловік
19:33
путін
Путін заявив, що не проти домовлятися щодо війни з Україною на майданчику Словаччини
19:26
Оновлено
Фінляндія
Фінляндія затримала підозрюваний у пошкодженні комунікаційного кабелю танкер Eagle S, імовірно, з тіньового флоту РФ
19:18
Експосадовцям Київпастрансу оголосили підозру у розкраданні 9 млн грн на держзакупівлях
19:15
військовий квиток, мобілізація
У Дії відновили послугу бронювання від мобілізації
19:14
Оновлено
удар РФ по Золочеву на Харківщині
РФ ударила по Слатиному та Золочеву на Харківщині: загинули дві людини, є поранені
19:04
електроенергія, відключення
Укренерго 27 грудня задіє пів черги відключень для побутових споживачів
18:58
Віктор Медведчук
ВАКС заборонив продавати арештоване майно Медведчука, АРМА оскаржить рішення
18:52
Партнерський матеріал
Диджиталізація, енергонезалежність і благодійність: яким має бути продуктовий ритейл у сучасних умовах
18:49
Оновлено
РФ ударила по ринку в Нікополі: 8 постраждалих, четверо з них у реанімації в тяжкому стані
18:46
Гривні
На рік під 5%: оборонному підприємству вперше дали пільговий кредит за програмою Мінстратегпрому
18:36
Херсон
"Про наступ на Херсон не йдеться": ЦПД назвав ключовий задум ворога в регіоні
18:08
Міноборони тестує пункт управління підрозділами, озброєними БПЛА
18:07
OPINION
блог Джемілєв
"Турецький двір" та "міністерство саботажу"
18:02
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:00
У Києві чоловік знущався з собаки у присутності дитини: правоохоронці відкрили кримінальне провадження
17:54
ЗСУ
Знущання з бійців у 211-й понтонно-мостовій бригаді: командира взводу оголосили в розшук за двома кримінальними статтями
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV