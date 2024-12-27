Турецький клуб забажав купити футболіста "Шахтаря" і збірної України
Турецький "Трабзонспор" включив до свого трансферного списку півзахисника "Шахтаря" Олександра Зубкова
Про це повідомляє Sabah.
За інформацією джерела, "Трабзонспор" вже зробив трансферний запит щодо можливого переходу 28-річного Олександра Зубкова.
У цьому сезоні вінгер провів 19 матчів, забив 7 голів та зробив 6 асистів. Transfermarkt оцінює Зубкова у 8 млн євро.
- Після 16-го туру чемпіонату Туреччини "Трабзонспор" йде 13-м у турнірній таблиці. За команду з літа 2024 року виступає українець Арсеній Батагов.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.7 Купівля 41.7Продаж 42.22
- EUR Купівля 43.48Продаж 44.15
- Актуальне
- Важливе