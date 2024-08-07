Ключовий футболіст "Зорі" після Олімпіади-2024 перебрався у Туреччину

Про це інформує ресурс Transfermarkt.

"Трабзонспор" заплатив "Зорі" за Арсенія Батагова щонайменше 1,8 млн євро. Інформація про фінансові умови українця та термін нового контракту - не розголошують.

Батагов виступав за "Зорю" з липня 2022 року. Центрбек відіграв 63 матчі за луганський клуб, забив 3 голи та віддав 4 асисти.

З 24 до 30 липня Батагов разом зі збірною України з футболу виступав на Олімпіаді-2024 у Парижі.