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Головна Футбол Ключовий футболіст "Зорі" після Олімпіади-2024 перебрався у Туреччину

Ключовий футболіст "Зорі" після Олімпіади-2024 перебрався у Туреччину

Влад Дідусь
7 серпня, 2024 середа
16:58
Футбол Арсеній Батагов

Центральний захисник луганської "Зорі" та олімпійської збірної України Арсеній Батагов перейшов у турецький "Трабзонспор"

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Про це інформує ресурс Transfermarkt.

"Трабзонспор" заплатив "Зорі" за Арсенія Батагова щонайменше 1,8 млн євро. Інформація про фінансові умови українця та термін нового контракту - не розголошують.

Батагов виступав за "Зорю" з липня 2022 року. Центрбек відіграв 63 матчі за луганський клуб, забив 3 голи та віддав 4 асисти.

З 24 до 30 липня Батагов разом зі збірною України з футболу виступав на Олімпіаді-2024 у Парижі.

  • У пʼятницю, 2 серпня, італійська "Рома" оголосила про трансфер українського форварда Артема Довбика.
Теги:
Спорт
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