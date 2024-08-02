Довбик став футболістом "Роми"

Про це повідомляє пресслужба "Роми".

За інформацією Transfermarkt, трансфер Артема Довбика обійшовся "Ромі" у 30,5 млн євро. В угоді також прописані бонуси, які у майбутньому може заробити іспанська "Жирона".

Фінансові умови контракту Артема Довбика не розголошуються. Задля переходу в Серію А українець відмовився від пропозиції мадридського "Атлетико".

"Довбик – перший український футболіст в історії "Роми". Інвестиції сім'ї Фрідкін приводять у "Рому" одного із найкращих бомбардирів міжнародної арени. І вперше клуб придбав найкращого бомбардира європейської ліги минулого сезону", - відзначили у пресслужбі "Роми".

Минулого літа іспанська "Жирона" заплатила СК "Дніпро-1" 7,5 млн євро за Артема Довбика.