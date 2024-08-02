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Головна Футбол Довбик став футболістом "Роми"
Оновлено

Довбик став футболістом "Роми"

Влад Дідусь
2 серпня, 2024 п'ятниця
18:15
Футбол Артем Довбик

У пʼятницю, 2 серпня, італійська "Рома" оголосила про трансфер українського форварда Артема Довбика

Зміст

Про це повідомляє пресслужба "Роми".

За інформацією Transfermarkt, трансфер Артема Довбика обійшовся "Ромі" у 30,5 млн євро. В угоді також прописані бонуси, які у майбутньому може заробити іспанська "Жирона".

Фінансові умови контракту Артема Довбика не розголошуються. Задля переходу в Серію А українець відмовився від пропозиції мадридського "Атлетико".

"Довбик – перший український футболіст в історії "Роми". Інвестиції сім'ї Фрідкін приводять у "Рому" одного із найкращих бомбардирів міжнародної арени. І вперше клуб придбав найкращого бомбардира європейської ліги минулого сезону", - відзначили у пресслужбі "Роми".

Минулого літа іспанська "Жирона" заплатила СК "Дніпро-1" 7,5 млн євро за Артема Довбика. 

  • Артем Довбик провів у минулому сезоні Ла Ліги 36 матчів, забив 24 мʼячі та віддав 8 асистів. Українець став  найрезультативнішим футболістом чемпіонату. 
Теги:
Відео
Спорт
Збірна України
Артем Довбик
Футбольні трансфери
Ла Ліга
Серія А
Рома
Жирона
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