Довбик став футболістом "Роми"
У пʼятницю, 2 серпня, італійська "Рома" оголосила про трансфер українського форварда Артема Довбика
Про це повідомляє пресслужба "Роми".
За інформацією Transfermarkt, трансфер Артема Довбика обійшовся "Ромі" у 30,5 млн євро. В угоді також прописані бонуси, які у майбутньому може заробити іспанська "Жирона".
Фінансові умови контракту Артема Довбика не розголошуються. Задля переходу в Серію А українець відмовився від пропозиції мадридського "Атлетико".
"Довбик – перший український футболіст в історії "Роми". Інвестиції сім'ї Фрідкін приводять у "Рому" одного із найкращих бомбардирів міжнародної арени. І вперше клуб придбав найкращого бомбардира європейської ліги минулого сезону", - відзначили у пресслужбі "Роми".
Минулого літа іспанська "Жирона" заплатила СК "Дніпро-1" 7,5 млн євро за Артема Довбика.
- Артем Довбик провів у минулому сезоні Ла Ліги 36 матчів, забив 24 мʼячі та віддав 8 асистів. Українець став найрезультативнішим футболістом чемпіонату.
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