Довбик виграв трофей Пічічі
Український нападник "Жирони" Артем Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги в сезоні-2023/24
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Він забив 24 голи. Українець випередив Александра Сорлота ("Вільярреал") на один м’яч.
Третє і четверте місце в списку бомбардирів - у форварда "Барселони" Роберта Левандовського та півзахисника "Реала" Джуда Беллінгема. Обидва забили по 19 м’ячів.
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"Трофей Пічічі" - нагорода, що присуджується іспанською спортивною газетою Marca найкращому бомбардирові кожного сезону чемпіонату Іспанії.
- У матчі останньому турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" розтрощила "Гранаду". Довбик забив три м'ячі.
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