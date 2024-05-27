Довбик виграв трофей Пічічі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Він забив 24 голи. Українець випередив Александра Сорлота ("Вільярреал") на один м’яч.

Третє і четверте місце в списку бомбардирів - у форварда "Барселони" Роберта Левандовського та півзахисника "Реала" Джуда Беллінгема. Обидва забили по 19 м’ячів.

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"Трофей Пічічі" - нагорода, що присуджується іспанською спортивною газетою Marca найкращому бомбардирові кожного сезону чемпіонату Іспанії.