Створили 7 голів: Довбик і Циганков видали історичний матч за "Жирону" в Ла Лізі
У матчі 38-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" розтрощила "Гранаду"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Жирона" - Гранада" закінчився розгромною перемогою господарів з рахунком 7:0. Український дует Артем Довбик і Віктор Циганков взяли участь у кожному голу - хет-трик і асист на рахунку нападника та дубль і результативна передача у вінгера.
Для команд це останній матч у цьому сезоні Ла Ліги. "Жирона" фінішувала на 3-й позиції та вперше у своїй історії зіграє у Лізі чемпіонів. "Гранада" ж вилетіла у нижчий дивізіон.
Загалом Артем Довбик провів у цьому сезоні Ла Ліги 36 матчів, забив 24 мʼячі та віддав 8 результативних передач. На рахунку Віктора Циганкова 30 поєдинків, 8 голів і 7 асистів.
Ла Ліга
38-й тур
24 травня
"Жирона" - "Гранада" 7:0
Голи: Гарсія, 30, Циганков, 33, 54, Довбик, 44 (пен.), 75, 90 (пен.), Стуані, 78
Гонка бомбардирів Ла Ліги
Довбик повернувся на перше місце у рейтингу найкращих бомбардирів Ла Ліги. Українець випереджає Александер Серлота на 1 гол, проте у норвежця ще матч у запасі.
25 травня на "Вільярреал" Серлота чекає матч проти "Осасуни". Початок о 15:00.
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