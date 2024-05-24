Створили 7 голів: Довбик і Циганков видали історичний матч за "Жирону" в Ла Лізі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Жирона" - Гранада" закінчився розгромною перемогою господарів з рахунком 7:0. Український дует Артем Довбик і Віктор Циганков взяли участь у кожному голу - хет-трик і асист на рахунку нападника та дубль і результативна передача у вінгера.

Для команд це останній матч у цьому сезоні Ла Ліги. "Жирона" фінішувала на 3-й позиції та вперше у своїй історії зіграє у Лізі чемпіонів. "Гранада" ж вилетіла у нижчий дивізіон.

Загалом Артем Довбик провів у цьому сезоні Ла Ліги 36 матчів, забив 24 мʼячі та віддав 8 результативних передач. На рахунку Віктора Циганкова 30 поєдинків, 8 голів і 7 асистів.

Ла Ліга

38-й тур

24 травня

"Жирона" - "Гранада" 7:0

Голи: Гарсія, 30, Циганков, 33, 54, Довбик, 44 (пен.), 75, 90 (пен.), Стуані, 78

Гонка бомбардирів Ла Ліги

Довбик повернувся на перше місце у рейтингу найкращих бомбардирів Ла Ліги. Українець випереджає Александер Серлота на 1 гол, проте у норвежця ще матч у запасі.

25 травня на "Вільярреал" Серлота чекає матч проти "Осасуни". Початок о 15:00.