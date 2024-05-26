Кращим був лише Роналду: Довбик показав шалений результат у Ла Лізі
Форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик провів вражаючий дебютний сезон у Ла Лізі
Про це повідомив акціонер "Жирони" Іван Кірос.
У заключному турі Ла Ліги Артем Довбик оформив хет-трик у ворота "Гранади" (7:0). Український форвард збільшив кількість своїх голів у чемпіонаті до 24.
26-річний українець з 24 голами та 8 асистами став другим найкращим у XXI столітті дебютантом Ла Ліги. Кращий результат у своєму першому сезоні показав лише Кріштіану Роналду у складі "Реала" в сезоні 2009/10 - 35 (26+9).
Довбик випередив Луїса Суареса (16+16), Роберта Левандовського (23+7), Радамеля Фалькао (24+4), Гарета Бейла (13+15) та всіх інших дебютантів Ла Ліги у XXI столітті.
Довбик повторив і перевершив Шевченка
24 голи за один сезон в елітному чемпіонаті - це рекордний показник серед українських футболістів. Раніше подібне вдавалось лише Андрію Шевченку. Легендарний форвард "Мілана" показав такий результат у трьох розіграшах Серії А (99/00, 00/01 та 03/04).
Варто відзначити, що Довбик перевершив Шевченка за сумарною кількістю результативних дій. Окрім 24 голів, форвард "Жирони" віддав 8 асистів. Тоді як рекордне досягнення Шевченка - 28 результативних дій (24 голи та 4 асисти).
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