Кращим був лише Роналду: Довбик показав шалений результат у Ла Лізі

Про це повідомив акціонер "Жирони" Іван Кірос.

У заключному турі Ла Ліги Артем Довбик оформив хет-трик у ворота "Гранади" (7:0). Український форвард збільшив кількість своїх голів у чемпіонаті до 24.

26-річний українець з 24 голами та 8 асистами став другим найкращим у XXI столітті дебютантом Ла Ліги. Кращий результат у своєму першому сезоні показав лише Кріштіану Роналду у складі "Реала" в сезоні 2009/10 - 35 (26+9).

Довбик випередив Луїса Суареса (16+16), Роберта Левандовського (23+7), Радамеля Фалькао (24+4), Гарета Бейла (13+15) та всіх інших дебютантів Ла Ліги у XXI столітті.

Довбик повторив і перевершив Шевченка

24 голи за один сезон в елітному чемпіонаті - це рекордний показник серед українських футболістів. Раніше подібне вдавалось лише Андрію Шевченку. Легендарний форвард "Мілана" показав такий результат у трьох розіграшах Серії А (99/00, 00/01 та 03/04).

Варто відзначити, що Довбик перевершив Шевченка за сумарною кількістю результативних дій. Окрім 24 голів, форвард "Жирони" віддав 8 асистів. Тоді як рекордне досягнення Шевченка - 28 результативних дій (24 голи та 4 асисти).