Довбик повторив і перевершив досягнення Шевченка у топ-чемпіонатах

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 38-му турі Ла Ліги Артем Довбик оформив хет-трик у ворота "Гранади" (7:0). Український форвард збільшив кількість своїх голів у чемпіонаті до 24.

24 голи за один сезон в елітному чемпіонаті - це рекордний показник серед українських футболістів. Раніше подібне вдавалось лише Андрію Шевченку. Легендарний форвард "Мілана" показав такий результат у трьох розіграшах Серії А (99/00, 00/01 та 03/04).

Варто відзначити, що Довбик перевершив Шевченка за сумарною кількістю результативних дій. Окрім 24 голів, форвард "Жирони" віддав 8 асистів. Тоді як рекордне досягнення Шевченка - 28 результативних дій (24 голи та 4 асисти).

Гонка бомбардирів Ла Ліги

Довбик повернувся на перше місце у рейтингу найкращих бомбардирів Ла Ліги. Українець випереджає Александер Серлота на 1 гол, проте у норвежця ще матч у запасі.

25 травня на "Вільярреал" Серлота чекає матч проти "Осасуни". Початок о 15:00.