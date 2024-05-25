Довбик повторив і перевершив досягнення Шевченка у топ-чемпіонатах
Артем Довбик став другим українським футболістом, якому вдалось забити 24 мʼячі за один сезон у топ-чемпіонаті
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 38-му турі Ла Ліги Артем Довбик оформив хет-трик у ворота "Гранади" (7:0). Український форвард збільшив кількість своїх голів у чемпіонаті до 24.
24 голи за один сезон в елітному чемпіонаті - це рекордний показник серед українських футболістів. Раніше подібне вдавалось лише Андрію Шевченку. Легендарний форвард "Мілана" показав такий результат у трьох розіграшах Серії А (99/00, 00/01 та 03/04).
Варто відзначити, що Довбик перевершив Шевченка за сумарною кількістю результативних дій. Окрім 24 голів, форвард "Жирони" віддав 8 асистів. Тоді як рекордне досягнення Шевченка - 28 результативних дій (24 голи та 4 асисти).
Гонка бомбардирів Ла Ліги
Довбик повернувся на перше місце у рейтингу найкращих бомбардирів Ла Ліги. Українець випереджає Александер Серлота на 1 гол, проте у норвежця ще матч у запасі.
25 травня на "Вільярреал" Серлота чекає матч проти "Осасуни". Початок о 15:00.
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