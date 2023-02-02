"Шахтар" заплатив за 18-річного венесуельця 1 млн євро

Про це повідомляє Transfermarkt.

За даними німецького ресурсу, "Шахтар" заплатив за 18-річного Кевіна Келсі 1 млн євро. Контракт з венесуельцем підписано до 2028 року.

Келсі перейшов у "Бостон Рівер" лише цього року. До цього нападник виступав у складі венесуельського "Мінерос Гуаяна", де забив 5 голів та зробив 1 асист у 31 матчі.

Цьогоріч має досвід у чемпіонаті Південної Америки U20, де виступав за команду Венесуели.