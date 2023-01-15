Мудрик за рекордну суму перейшов з "Шахтаря" до "Челсі"
Футболіст "Шахтаря" Михайло Мудрик перейшов до англійського "Челсі" та став найдорожчим в історії українським гравцем
Про це повідомляє "Челсі" у twitter.
У неділю, 15 січня, Мудрик пройшов у Лондоні медогляд та підписав контракт з "Челсі".
Офіційний сайт "Шахтаря" заявив, що український клуб отримає за гравця 70 млн євро, ще 30 млн євро передбачено як бонуси.
Михайло Мудрик став найдорожчим українським футболістом в історії. Раніше рекорд належав Андрієві Шевченку, який у 2006 році перейшов з італійського "Мілану" до "Челсі" за 43,88 млн євро.
Михайло Мудрик також побив рекорд для трансферів клубів української прем'єр-ліги, що належав бразильцю Фреду, який у 2018 році за 59 млн євро перейшов з "Шахтаря" до англійського "Манчестер Юнайтед".
У нинішньому сезоні 22-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.
На рахунку Мудрика 8 матчів за збірну України.
"Челсі" після 19-ти матчів має 26 очок та йде у чемпіонаті Англії 10-м. У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лондонці зіграють з дортмундською "Борусією".
- 27 грудня "Арсенал" зробив офіційну пропозицію "Шахтарю" щодо Михайла Мудрика у 60 млн євро.
- 3 січня повідомлялось, що "Челсі" та "Шахтар" ведуть переговори щодо трансферу українського вінгера.
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