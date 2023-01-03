"Челсі" вступив у трансферні перегони за Мудриком. Невдовзі відбудуться перемовини, - ЗМІ

Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, "Челсі" особливо зацікавлені у трансфері Михайла Мудрика. Перші перемовини повинні відбутись у середу, 4 січня.

Щоправда, поки не відомо, чи Мудрик зацікавлений у трансфері в "Челсі". Раніше українець натякав, що хотів би перейти в інший лондонський клуб, історичний конкурент "синіх" - "Арсенал".

У нинішньому сезоні 21-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.

Transfermakt оцінює Мудрика у 40 млн євро - це найвищий показник в історії УПЛ.

27 грудня "Арсенал" зробив офіційну пропозицію "Шахтарю" щодо Михайла Мудрика у 60 млн євро.

1 січня футболіст "Шахтаря" Михайло Мудрик узгодив умови особистого контракту з англійським "Арсеналом".

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