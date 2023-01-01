Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра у twitter.

За його інформацією, Мудрик домовся з лондонським клубом про контракт на 5 років.

"Михайло Мудрик наближається до переходу з "Шахтаря" в "Арсенал". Він уже погодив особисті умови з "гармашами" щодо 5-річного контракту та хоче приєднатися до лондонців. Тривають переговори між двома клубами, щоб спробувати завершити угоду", - написав Скіра.

У нинішньому сезоні 21-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.

За "Арсенал" виступає інший український футболіст - Олександр Зінченко. Після 16-ти турів лондонці лідирують в прем'єр-лізі та випереджають найближчого переслідувача - "Манчестер Сіті" - на 7 очок.

27 грудня "Арсенал" зробив офіційну пропозицію "Шахтарю" щодо Михайла Мудрика у 60 млн євро.

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