Лондонський "Арсенал" оголосив скільки готовий заплатити за Мудрика. "Шахтар" хоче більше
"Арсенал" зробив офіційну пропозицію "Шахтарю" щодо Михайла Мудрика – лондонці готові заплатити за півзахисника 60 мільйонів євро
Про це повідомив відомий футбольний експерт Фабріціо Романо.
40 із них "Шахтар" має отримати "чистими" та ще 20 у вигляді бонусів. "Дончани" вважають, що українець коштує "набагато більше".
Клуб ще має обговорити угоду з агентом гравця.
Щодо особистого контракту жодних питань немає – Мудрик хоче до "Арсеналу".
Раніше повідомлялося, що також "Ньюкасл" зацікавлений у гравці, але Михайло хоче лише до "канонірів".
- Нагадаємо, саме Мудрик став найкращим футболістом України 2022 року за версією видання "Український футбол".
- Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін переконаний, що клубу вдасться продати свого лідера Михайла Мудрика за 100 млн євро
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