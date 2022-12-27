Про це повідомив відомий футбольний експерт Фабріціо Романо.

40 із них "Шахтар" має отримати "чистими" та ще 20 у вигляді бонусів. "Дончани" вважають, що українець коштує "набагато більше".

Клуб ще має обговорити угоду з агентом гравця.

Щодо особистого контракту жодних питань немає – Мудрик хоче до "Арсеналу".

Arsenal have now submitted a bid to sign Mykhaylo Mudryk. Understand it’s €40m plus €20m add-ons ???????????? #AFC



Shakhtar want ‘way more’ than this to sell Mudryk.



Talks will take place with player’s agent to discuss about the deal.



No issues on personal terms: Mudryk wants #AFC. pic.twitter.com/2NL6dap0By — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2022

Раніше повідомлялося, що також "Ньюкасл" зацікавлений у гравці, але Михайло хоче лише до "канонірів".

Нагадаємо, саме Мудрик став найкращим футболістом України 2022 року за версією видання "Український футбол".

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін переконаний, що клубу вдасться продати свого лідера Михайла Мудрика за 100 млн євро

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