У "Шахтарі" заявили, що хочуть продати Мудрика за 100 млн євро
Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін висловив переконання, що клубу вдасться продати свого лідера Михайла Мудрика за 100 млн євро
Про це Палкін заявив у інтерв'ю The Athletic.
За його словами, Мудриком регулярно цікавляться потенційні покупці, які розуміють, що цей гравець коштує великих грошей.
"Вони розуміють історію, яка стоїть за ним, і розуміють, що він досить дорогий гравець. Вони починають розуміти наш клуб, яка у нас стратегія, як ми працюємо. У будь-якому випадку час прийде. Безумовно, знайдеться великий клуб і дасть нам 100 млн євро", - переконаний Палкін.
Він додав, що такий трансфер можуть п’ять-шість клубів у світі.
"Мудрик — це талант, що перебуває у процесі розвитку. Те, що він показує сьогодні, це лише 60 відсотків того, що він може зробити в майбутньому. І коли ви це прорахуєте, ви зрозумієте, що він коштує набагато, набагато більше. Тому я вірю, що в майбутньому він точно може коштувати близько 100 млн євро", - пояснив Палкін.
У нинішньому сезоні 21-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 16 матчів, забив 8 голів та віддав 8 результативних передач.
- 11 листопада повідомлялося, що англійський "Арсенал" запропонував за Мудрика 60 млн євро.
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