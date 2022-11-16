Про це Палкін заявив у інтерв'ю The Athletic.

За його словами, Мудриком регулярно цікавляться потенційні покупці, які розуміють, що цей гравець коштує великих грошей.

"Вони розуміють історію, яка стоїть за ним, і розуміють, що він досить дорогий гравець. Вони починають розуміти наш клуб, яка у нас стратегія, як ми працюємо. У будь-якому випадку час прийде. Безумовно, знайдеться великий клуб і дасть нам 100 млн євро", - переконаний Палкін.

Він додав, що такий трансфер можуть п’ять-шість клубів у світі.

"Мудрик — це талант, що перебуває у процесі розвитку. Те, що він показує сьогодні, це лише 60 відсотків того, що він може зробити в майбутньому. І коли ви це прорахуєте, ви зрозумієте, що він коштує набагато, набагато більше. Тому я вірю, що в майбутньому він точно може коштувати близько 100 млн євро", - пояснив Палкін.

У нинішньому сезоні 21-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 16 матчів, забив 8 голів та віддав 8 результативних передач.

11 листопада повідомлялося, що англійський "Арсенал" запропонував за Мудрика 60 млн євро.

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