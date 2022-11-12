"Шахтар" знайшов іноземного футболіста, який повинен замінити Мудрика

Про це повідомляє sport.ua.

За інформацію джерела, 21-річний Антоніо Марін повинен замінити у "Шахтарі" Михайла Мудрика, якщо українця продадуть взимку.

У трансфері Маріна особисто зацікавлений головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч, який працював з хорватом у молодіжній команді "Динамо".

У поточному сезоні Антоніо Марін провів 6 матчів, результативними діями не відзначився. Контракт гравця розрахований до літа 2024 року, Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.

На рахунку Михайла Мудрика 15 матчів, 8 голів і 7 асистів у цьому сезоні, зокрема 5 результативних дій українець оформив у Лізі чемпіонів.

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Transfermarkt оцінює Мудрика у 15 млн євро - це найвищий показник у "Шахтарі".

16 вересня стало відомо, що мадридський "Реал" цікавиться вінгером донецького "Шахтаря" Михайлом Мудриком.

9 листопада повідомлялось, що представники лондонського "Арсеналу" провели перемовини з лідером донецького "Шахтаря" Михайлом Мудриком.

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