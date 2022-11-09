"Арсенал" провів переговори з найдорожчим футболістом "Шахтаря" Мудриком
Представники лондонського "Арсеналу" провели перемовини з лідером донецького "Шахтаря" Михайлом Мудриком
Про це повідомляє talkSPORT із посиланням на авторитетного інсайдера Фабріціо Романо.
За інформацією джерел, трансфер 21-річного Михайла Мудрика може відбутися вже під час зимового трансферного вікна.
"У них були дуже позитивні переговори з представниками гравця. Але потім "Арсенал" вирішив не продовжувати контактувати з "Шахтарем" через високу ціну - понад 40-45 млн фунтів стерлінгів. Наразі "Шахтар" хоче 60-65 млн. Це буде непросто, але "Арсенал" досі стежить за гравцем. Вони вважають Мудрика великим талантом, тож залишаються в гонці за ним", - пише Романо.
На рахунку Михайла Мудрика 15 матчів, 8 голів і 7 асистів у цьому сезоні, зокрема 5 результативних дій українець оформив у Лізі чемпіонів.
Transfermarkt оцінює Мудрика у 15 млн євро - це найвищий показник у "Шахтарі".
- 16 вересня стало відомо, що мадридський "Реал" цікавиться вінгером донецького "Шахтаря" Михайлом Мудриком
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