"Арсенал" провів переговори з найдорожчим футболістом "Шахтаря" Мудриком

Про це повідомляє talkSPORT із посиланням на авторитетного інсайдера Фабріціо Романо.

За інформацією джерел, трансфер 21-річного Михайла Мудрика може відбутися вже під час зимового трансферного вікна.

"У них були дуже позитивні переговори з представниками гравця. Але потім "Арсенал" вирішив не продовжувати контактувати з "Шахтарем" через високу ціну - понад 40-45 млн фунтів стерлінгів. Наразі "Шахтар" хоче 60-65 млн. Це буде непросто, але "Арсенал" досі стежить за гравцем. Вони вважають Мудрика великим талантом, тож залишаються в гонці за ним", - пише Романо.

На рахунку Михайла Мудрика 15 матчів, 8 голів і 7 асистів у цьому сезоні, зокрема 5 результативних дій українець оформив у Лізі чемпіонів.

Transfermarkt оцінює Мудрика у 15 млн євро - це найвищий показник у "Шахтарі".

16 вересня стало відомо, що мадридський "Реал" цікавиться вінгером донецького "Шахтаря" Михайлом Мудриком

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