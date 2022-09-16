Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, 21-річний Михайло Мудрик вразив скаутів мадридського "Реала" своєю грою в Лізі чемпіонів. Невдовзі "Шахтар" зустрінеться з іспанцями в ЛЧ очно. Аналітики клубу уважно вивчатимуть гру українця.

У "Реалі" вважають, що Мудрик повинен добре зарекомендувати себе в цих зустрічах. В українця є шанси перейти у мадридський топ-клуб.

На рахунку Михайла Мудрика 5 матчів, 2 голи і 3 асисти у цьому сезоні, зокрема 4 результативні дії українець оформив у Лізі чемпіонів.

Transfermarkt оцінює Мудрика у 15 млн євро.

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