Зірка "Шахтаря" Мудрик може перейти в "Реал"
Мадридський "Реал" цікавитсья вінгером донецького "Шахтаря" Михайлом Мудриком
Про це повідомляє Defensa Central.
За інформацією джерела, 21-річний Михайло Мудрик вразив скаутів мадридського "Реала" своєю грою в Лізі чемпіонів. Невдовзі "Шахтар" зустрінеться з іспанцями в ЛЧ очно. Аналітики клубу уважно вивчатимуть гру українця.
У "Реалі" вважають, що Мудрик повинен добре зарекомендувати себе в цих зустрічах. В українця є шанси перейти у мадридський топ-клуб.
На рахунку Михайла Мудрика 5 матчів, 2 голи і 3 асисти у цьому сезоні, зокрема 4 результативні дії українець оформив у Лізі чемпіонів.
Transfermarkt оцінює Мудрика у 15 млн євро.
- 6 вересня у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" впевнено переміг "Лейпциг" у Німеччині.
- 14 вересня гол Мудрика приніс "Шахтарю" нічию у матчі з "Селтіком" в ЛЧ.
- Після 2-го туру "Шахтар" займає друге місце в турнірній таблиці групи F.
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