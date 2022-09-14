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Головна Спорт Гол Мудрика приніс "Шахтарю" нічию у матчі з "Селтіком" в ЛЧ

Гол Мудрика приніс "Шахтарю" нічию у матчі з "Селтіком" в ЛЧ

14 вересня, 2022 середа
21:38
Спорт Михайло Мудрик у матчі Шахтар - Селтік, Ліга чемпіонів

Сьогодні, 14 вересня, донецький "Шахтар" зіграв унічию проти шотландського "Селтіка" у другому турі Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Варшаві, закінчився з рахунком 1:1. "Шахтар" пропустив першим - півзахисник Артем Бондаренко зрикошетив м'яч у власні ворота на 10-й хвилині.

Українці зуміли реабілітуватись на 29-й хвилині. Георгій Судаков віддав фантастичну розрізну передачу вздовж оборони "Селтіка", м'яч отримав Михайло Мудрик. Лідер "Шахтаря" зумів переграти Джо Харта та зробив рахунок 1:1.

Суперниками "Шахтаря" по групі F є "Лейпциг", а також мадридський "Реал" та "Селтік", які у 1-му турі зіграли 3:0 на користь іспанців. Українці тиждень тому переграли німців 4:1. 

"Реал" і "Лейпциг" свій матч 2-го туру зіграють о 22:00

Ліга чемпіонів

2-й турГрупа F

14 вересня 

"Шахтар" (Україна) - "Селтік" (Шотландія) 1:1

Голи: Мудрик, 29 - Бондаренко, 10 (авт.)

Попередження: Єнц, 52

"Шахтар": Трубін, Конопля, Матвієнко, Бондар, Тейлор, Степаненко, Бондаренко (Джурасек, 74), Мудрик, Зубков (Траоре, 61), Судаков (Очеретько, 77), Швед (Петряк, 61).

"Селтік": Харт, Тейлор, Йенц, Фурухасі (Якумакіс, 68), Хакшабанович (Маеда, 46), Картер-Вікерс, О’Райлі (Муй, 68), Хатате (Тернбулл, 68), Макгрегор, Юранович, Жота (Абада, 86).

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