Гол Мудрика приніс "Шахтарю" нічию у матчі з "Селтіком" в ЛЧ
Сьогодні, 14 вересня, донецький "Шахтар" зіграв унічию проти шотландського "Селтіка" у другому турі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у Варшаві, закінчився з рахунком 1:1. "Шахтар" пропустив першим - півзахисник Артем Бондаренко зрикошетив м'яч у власні ворота на 10-й хвилині.
Українці зуміли реабілітуватись на 29-й хвилині. Георгій Судаков віддав фантастичну розрізну передачу вздовж оборони "Селтіка", м'яч отримав Михайло Мудрик. Лідер "Шахтаря" зумів переграти Джо Харта та зробив рахунок 1:1.
Суперниками "Шахтаря" по групі F є "Лейпциг", а також мадридський "Реал" та "Селтік", які у 1-му турі зіграли 3:0 на користь іспанців. Українці тиждень тому переграли німців 4:1.
"Реал" і "Лейпциг" свій матч 2-го туру зіграють о 22:00
Ліга чемпіонів
2-й тур. Група F
14 вересня
"Шахтар" (Україна) - "Селтік" (Шотландія) 1:1
Голи: Мудрик, 29 - Бондаренко, 10 (авт.)
Попередження: Єнц, 52
"Шахтар": Трубін, Конопля, Матвієнко, Бондар, Тейлор, Степаненко, Бондаренко (Джурасек, 74), Мудрик, Зубков (Траоре, 61), Судаков (Очеретько, 77), Швед (Петряк, 61).
"Селтік": Харт, Тейлор, Йенц, Фурухасі (Якумакіс, 68), Хакшабанович (Маеда, 46), Картер-Вікерс, О’Райлі (Муй, 68), Хатате (Тернбулл, 68), Макгрегор, Юранович, Жота (Абада, 86).
- 6 вересня у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" впевнено переміг "Лейпциг" у Німеччині.
- Після 1-го туру "Шахтар" очолив турнірну таблицю групи F.
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