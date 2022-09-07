Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після сенсаційного виграшу українців над "Лейпцигом"
Після 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" очолює турнірну таблицю квартету F
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч у Німеччині закінчився перемогою донецького "Шахтаря" з рахунком 4:1. Перед зустріччю букмекери вважали "Лейпциг" беззаперечним фаворитом і давали на виграш українців принизливий коефіцієнт 8,90.
Окрім німецького клубу суперниками "Шахтаря" по групі F є іспанський "Реал" та шотландський "Селтік", які у 1-му турі зіграли 3:0 на користь іспанців.
У наступному турі "Шахтар" зіграє проти "Селтіка". Матч відбудеться 14 вересня.
- Ввечері 6 вересня у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" впевнено переміг "Лейпциг" у Німеччині.
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