Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою донецького "Шахтаря" з рахунком 4:1. Перед зустріччю букмекери вважали "Лейпциг" беззаперечним фаворитом і давали на виграш українців принизливий коефіцієнт 8,90.

"Шахтар" відкрив рахунок на 16-й хвилині. Мар'ян Швед скористався помилкою голкіпера "Лейпцига" Петера Гулачі та в один дотик з дальньої відстані відправив м'яч у ворота.

На початку другого тайму "Лейпциг" зумів зрівняти після удару Сімакана, але українці відповіли моментально і вже за хвилину вийшли вперед. Забив знову Мар'ян Швед, який отримав м'яч після передачі Михайла Мудрика.

На 76-й хвилині Мудрик забив вже сам. Георгій Судаков пробіг в контратаку з правого флангу і перевів м'яч у центр, де його отримав Мудрик. Українець успішно переграв Гулачі.

На 85-й хвилині тріумфально у футбол повернувся Лассіна Траоре, який через травму пропустив близько року. Футболіст з Буркіна-Фасо отримав м'яч від Мудрика - 4:1.

Для Ігоря Йовічевича це був дебютний матч у Лізі чемпіонів. У стартовому складі "гірників" на поле вийшло 10 українців.

Окрім німецького клубу суперниками "Шахтаря" по групі F є іспанський "Реал" та шотландський "Селтік", які у 1-му турі зіграли 3:0 на користь іспанців.

У наступному турі "Шахтар" зіграє проти "Селтіка". Матч відбудеться 14 вересня.

Ліга чемпіонів

Група F. 1-й тур

6 вересня

"Лейпциг" (Німеччина) - "Шахтар" (Україна) 1:4

Голи: Сімакан, 57 - Швед, 16, 58, Мудрик, 76, Траоре, 85

"Шахтар": Трубін, Конопля, Бондар, Тейлор, Матвієнко, Степаненко (Кривцов, 86), Судаков, Бондаренко (Джурасек, 62), Швед (Петряк, 62), Мудрик, Зубков (Траоре, 70)

"Лейпциг": Гулачі, Сімакан, Орбан, Діалло, Хальстенберг (Раум, 46), Лаймер (Хайдара, 82), Шлагер (Хенрікс, 70), Собослаї, Нкунку, Вернер (Форсберг, 70), Андре Сілва

Попередження: Сімакан, 61 - Конопля, 50, Трубін, 60, Мудрик, 61, Джурасек, 90

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