"Арсенал" запропонував 60 млн євро за Мудрика, - ЗМІ

Про це повідомляє журналіст Мірко Ді Натале.

За інформацією джерела, "Арсенал" зробив офіційну пропозицію "Шахтарю" у вигляді 60 млн євро. Інших подробиць поки немає.

На рахунку Михайла Мудрика 15 матчів, 8 голів і 7 асистів у цьому сезоні, зокрема 5 результативних дій українець оформив у Лізі чемпіонів.

Transfermarkt оцінює Мудрика у 15 млн євро - це найвищий показник у "Шахтарі".

16 вересня стало відомо, що мадридський "Реал" цікавиться вінгером донецького "Шахтаря" Михайлом Мудриком.

9 листопада повідомлялось, що представники лондонського "Арсеналу" провели перемовини з лідером донецького "Шахтаря" Михайлом Мудриком.

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