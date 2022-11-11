"Арсенал" запропонував 60 млн євро за Мудрика, - ЗМІ
Лондонський "Арсенал" зробив пропозицію донецькому "Шахтарю" за Михайла Мудрика
Про це повідомляє журналіст Мірко Ді Натале.
За інформацією джерела, "Арсенал" зробив офіційну пропозицію "Шахтарю" у вигляді 60 млн євро. Інших подробиць поки немає.
На рахунку Михайла Мудрика 15 матчів, 8 голів і 7 асистів у цьому сезоні, зокрема 5 результативних дій українець оформив у Лізі чемпіонів.
Transfermarkt оцінює Мудрика у 15 млн євро - це найвищий показник у "Шахтарі".
- 16 вересня стало відомо, що мадридський "Реал" цікавиться вінгером донецького "Шахтаря" Михайлом Мудриком.
- 9 листопада повідомлялось, що представники лондонського "Арсеналу" провели перемовини з лідером донецького "Шахтаря" Михайлом Мудриком.
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