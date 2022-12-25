Оголошено ім'я найкращого футболіста України 2022 року

Про це повідомляє "Український футбол".

За підсумками голосування, в якому брали участь тренери, агенти, функціонери та журналісти, Михайло Мудрик набрав 295 балів ат випередив Артема Довбика з "Дніпра-1" (246). Решта претендентів набрали в опитуванні менш як 70 балів.

У нинішньому сезоні Мудрик зіграв за "Шахтар" 24 матчі, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач. Загалом на рахунку 21-річного вінгера 8 матчів у складі збірної України.

"Український футбол" визначає найкращого футболіста країни з 1991 року.

Результати голосування за найкращого футболіста України 2022 року за версією "УФ"

1. Михайло Мудрик ("Шахтар") - 295

2. Артем Довбик ("Дніпро-1") - 246

3. Віталій Буяльський ("Динамо") - 67

4. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія / "Арсенал", Англія) - 63

5. Олександр Піхальонок ("Дніпро-1") - 31

6. Віталій Миколенко ("Евертон", Англія) - 23

7. Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія) - 13

8-9. Віктор Циганков ("Динамо") - 8

8-9. Георгій Судаков ("Шахтар") - 8

10-11. Ілля Забарний ("Динамо") - 5

10-11. Георгій Бущан ("Динамо") - 5

21 грудня найкращим тренером України 2022 року за версією видання "Український футбол" став Олександр Кучер, який очолює "Дніпро-1".

24 грулня найкращим воротарем України за версією "Українського футболу" було визнано Анатолія Трубіна з "Шахтаря".

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