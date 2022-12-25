Оголошено ім'я найкращого футболіста України 2022 року
Найкращим футболістом України 2022 року за версією видання "Український футбол" визнано півзахисника "Шахтаря" Михайла Мудрика
Про це повідомляє "Український футбол".
За підсумками голосування, в якому брали участь тренери, агенти, функціонери та журналісти, Михайло Мудрик набрав 295 балів ат випередив Артема Довбика з "Дніпра-1" (246). Решта претендентів набрали в опитуванні менш як 70 балів.
У нинішньому сезоні Мудрик зіграв за "Шахтар" 24 матчі, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач. Загалом на рахунку 21-річного вінгера 8 матчів у складі збірної України.
"Український футбол" визначає найкращого футболіста країни з 1991 року.
Результати голосування за найкращого футболіста України 2022 року за версією "УФ"
1. Михайло Мудрик ("Шахтар") - 295
2. Артем Довбик ("Дніпро-1") - 246
3. Віталій Буяльський ("Динамо") - 67
4. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія / "Арсенал", Англія) - 63
5. Олександр Піхальонок ("Дніпро-1") - 31
6. Віталій Миколенко ("Евертон", Англія) - 23
7. Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія) - 13
8-9. Віктор Циганков ("Динамо") - 8
8-9. Георгій Судаков ("Шахтар") - 8
10-11. Ілля Забарний ("Динамо") - 5
10-11. Георгій Бущан ("Динамо") - 5
- 21 грудня найкращим тренером України 2022 року за версією видання "Український футбол" став Олександр Кучер, який очолює "Дніпро-1".
- 24 грулня найкращим воротарем України за версією "Українського футболу" було визнано Анатолія Трубіна з "Шахтаря".
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