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Оголошено ім'я найкращого футболіста України 2022 року

25 грудня, 2022 неділя
12:22
Спорт Михайло Мудрик (праворуч)

Найкращим футболістом України 2022 року за версією видання "Український футбол" визнано півзахисника "Шахтаря" Михайла Мудрика

Про це повідомляє "Український футбол"

За підсумками голосування, в якому брали участь тренери, агенти, функціонери та журналісти, Михайло Мудрик набрав 295 балів ат випередив Артема Довбика з "Дніпра-1" (246). Решта претендентів набрали в опитуванні менш як 70 балів. 

У нинішньому сезоні Мудрик зіграв за "Шахтар" 24 матчі, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач. Загалом на рахунку 21-річного вінгера 8 матчів у складі збірної України. 

"Український футбол" визначає найкращого футболіста країни з 1991 року. 

Результати голосування за найкращого футболіста України 2022 року за версією "УФ"

1. Михайло Мудрик ("Шахтар") - 295 

2. Артем Довбик ("Дніпро-1") - 246

3. Віталій Буяльський ("Динамо") - 67

4. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія / "Арсенал", Англія) - 63

5. Олександр Піхальонок ("Дніпро-1") - 31

6. Віталій Миколенко ("Евертон", Англія) - 23

7. Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія) - 13

8-9. Віктор Циганков ("Динамо") - 8

8-9. Георгій Судаков ("Шахтар") - 8

10-11. Ілля Забарний ("Динамо") - 5

10-11. Георгій Бущан ("Динамо") - 5

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футбол
Шахтар
Збірна України
Олександр Зінченко
Руслан Малиновський
Артем Довбик
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