Оголошено ім'я найкращого футбольного голкіпера України 2022 року
Найкращим воротарем України за версією "Українського футболу" визнано Анатолія Трубіна з "Шахтаря"
Про це повідомляє "Український футбол".
За підсумками голосування, в якому брали участь тренери, агенти, функціонери та журналісти, Анатолій Трубін набрав 277 балів та випередив Георгія Бущана з "Динамо (203) та Дмитра Різника з "Ворскли" (102).
У нинішньому сезоні 21-річний Трубін зіграв за "Шахтар" 18 матчів та пропустив 21 гол. Також на його рахунку 3 матчі у складі збірної України.
"Український футбол" проводить опитування на звання найкращого голкіпера з 1999 року. По шість разів його переможцями ставили Олександр Шовковський з "Динамо" та Андрій П'ятов із "Шахтаря".
Результати голосування за найкращого голкіпера 2022 року за версією "Українського футболу"
1. Анатолій Трубін ("Шахтар") - 277
2. Георгій Бущан ("Динамо") - 203
3. Дмитро Різник ("Ворскла") - 102
4. Андрій Лунін ("Реал", Іспанія) - 72
5. Олег Мозіль ("Металіст 1925") - 32
6. Євген Волинець ("Колос") - 22
7. Руслан Нещерет ("Динамо") - 21
8. Макс Валеф ("Дніпро-1" - 12
9. Дмитро Маципура ("Зоря") - 8
10-11. Богдан Сарнавський ("Кривбас) - 6
10-11. Олег Кудрик ("Полісся") - 6
- 21 грудня найкращим тренером України 2022 року за версією видання "Український футбол" став Олександр Кучер, який очолює "Дніпро-1".
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