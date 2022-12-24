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Оголошено ім'я найкращого футбольного голкіпера України 2022 року

24 грудня, 2022 субота
14:57
Спорт Анатолій Трубін

Найкращим воротарем України за версією "Українського футболу" визнано Анатолія Трубіна з "Шахтаря"

Про це повідомляє "Український футбол".  

За підсумками голосування, в якому брали участь тренери, агенти, функціонери та журналісти, Анатолій Трубін набрав 277 балів та випередив Георгія Бущана з "Динамо (203) та Дмитра Різника з "Ворскли" (102).  

У нинішньому сезоні 21-річний Трубін зіграв за "Шахтар" 18 матчів та пропустив 21 гол. Також на його рахунку 3 матчі у складі збірної України. 

"Український футбол" проводить опитування на звання найкращого голкіпера з 1999 року. По шість разів його переможцями ставили Олександр Шовковський з "Динамо" та Андрій П'ятов із "Шахтаря". 

Результати голосування за найкращого голкіпера 2022 року за версією "Українського футболу"

1. Анатолій Трубін ("Шахтар") - 277

2. Георгій Бущан ("Динамо") - 203 

3. Дмитро Різник ("Ворскла") - 102 

4. Андрій Лунін ("Реал", Іспанія) - 72

5. Олег Мозіль ("Металіст 1925") - 32

6. Євген Волинець ("Колос") - 22 

7. Руслан Нещерет ("Динамо") - 21

8. Макс Валеф ("Дніпро-1" - 12

9. Дмитро Маципура ("Зоря") - 8 

10-11. Богдан Сарнавський ("Кривбас) - 6

10-11. Олег Кудрик ("Полісся") - 6

  • 21 грудня найкращим тренером України 2022 року за версією видання "Український футбол" став Олександр Кучер, який очолює "Дніпро-1". 

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футбол
Динамо
Шахтар
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