Про це повідомляє "Український футбол".

За підсумками голосування, в якому брали участь тренери, агенти, функціонери та журналісти, Анатолій Трубін набрав 277 балів та випередив Георгія Бущана з "Динамо (203) та Дмитра Різника з "Ворскли" (102).

У нинішньому сезоні 21-річний Трубін зіграв за "Шахтар" 18 матчів та пропустив 21 гол. Також на його рахунку 3 матчі у складі збірної України.

"Український футбол" проводить опитування на звання найкращого голкіпера з 1999 року. По шість разів його переможцями ставили Олександр Шовковський з "Динамо" та Андрій П'ятов із "Шахтаря".

Результати голосування за найкращого голкіпера 2022 року за версією "Українського футболу"

1. Анатолій Трубін ("Шахтар") - 277

2. Георгій Бущан ("Динамо") - 203

3. Дмитро Різник ("Ворскла") - 102

4. Андрій Лунін ("Реал", Іспанія) - 72

5. Олег Мозіль ("Металіст 1925") - 32

6. Євген Волинець ("Колос") - 22

7. Руслан Нещерет ("Динамо") - 21

8. Макс Валеф ("Дніпро-1" - 12

9. Дмитро Маципура ("Зоря") - 8

10-11. Богдан Сарнавський ("Кривбас) - 6

10-11. Олег Кудрик ("Полісся") - 6

21 грудня найкращим тренером України 2022 року за версією видання "Український футбол" став Олександр Кучер, який очолює "Дніпро-1".

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