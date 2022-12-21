Оголошено ім'я найкращого футбольного тренера України 2022 року
Найкращим тренером України 2022 року за версією видання "Український футбол" став Олександр кучер, який очолює "Дніпро-1"
Про це повідомляє "Український футбол".
За підсумками голосування, в якому брали участь тренери, агенти, функціонери та журналісти, Олександр Кучер набрав 221 бал та випередив Сергія Реброва, який очолює "Аль-Айн" з ОАЕ (131) та Ігора Йовічевіча з "Шахтаря" (82).
Під керівництвом Кучера "Дніпро-1" пішов на зимову перерву в чемпіонаті України на першому місці. Лідер випереджає найближчого переслідувача - "Шахтар" - на 5 очок.
40-річний Олександр кучер очолив "Дніпро-1" перед стартом нинішнього сезону. До цього у 2020 - 2022 роках він був головним тренером "Металіста".Голосування за найкращого тренера року за версією "Українського футболу"
1. Олександр Кучер ("Дніпро-1") - 221
2. Сергій Ребров ("Аль-Айн", ОАЕ) - 131
3. Ігор Йовічевіч ("Дніпро-1"/"Шахтар") -82
4. Юрій Гура ("Олександрія") - 66
5. Руслан Ротань (молодіжна збірна України) - 56
6. Віктор Скрипник ("Зоря"/"Ворскла") - 47
7. Юрій Вернидуб ("Кривбас") - 37
8. Юрій Вірт ("Верес") - 34
9. Олександр Петраков (збірна України) - 31
10. Юрій Калитвинцев ("Полісся") - 19
- 7 грудня завершилася перша частина чемпіонату України, за підсумками якої лідером на зимову перерву пішов "Дніпро-1".
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