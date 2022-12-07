УПЛ: який вигляд має таблиця чемпіонату України з футболу перед зимовою перервою

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Лідером УПЛ є СК "Дніпро-1", який зіграв 14 матчів і набрав 35 очок. "Шахтар" - другий. У "гірників" 30 балів за 13 поєдинків.

"Динамо" посідає третю позицію. У киян також 30 очок, але 15 зіграних матчів. Слідом йде "Зоря" (28 очок) і "Олександрія" (24 бали).

У зоні вильоту перебувають "Львів" (9 очок) і "Чорноморець" (11).

Чемпіонат України з футболу буде відновлений на початку березня. Базовий день - 4 березня.

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