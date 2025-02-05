Врятували "Трабзонспор" від поразки: Зубков, Сікан і Батагов вперше зіграли разом

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Іскендерунспор" приймав "Трабзонспор" у 2-му турі групового раунду Кубка Туреччини з футболу. Матч завершився внічию (2:2), а за гостей разом зіграли одразу троє українців.

Захисник Арсеній Батагов і форвард Данило Сікан вийшли у стартовому складі "Трабзонспора", а півзахисник Олександр Зубков зʼявився на полі з лави запасних на початку другого тайму.

Важливо, що до кожного голу, який забив "Трабзонспор" причетні українські футболісти. На 50-й хвилині після подачі з кутового від Зубкова, Батагов вдало підхопив мʼяч і головою відправив його у ворота. А на 70-й хвилині Сікан віддав асист і врятував "Трабзонспор" від поразки.

Кубок Туреччини

Груповий етап, 2-й тур

5 лютого

"Іскендерунспор" - "Трабзонспор" 2:2

Голи: Бешір, 27, 55 - Батагов, 50, Дестан, 70