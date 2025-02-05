Врятували "Трабзонспор" від поразки: Зубков, Сікан і Батагов вперше зіграли разом
У середу, 5 лютого, "Трабзонспор" зіграв внічию проти "Іскендерунспора", а за турецьку команду вперше разом виступили троє українців
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Іскендерунспор" приймав "Трабзонспор" у 2-му турі групового раунду Кубка Туреччини з футболу. Матч завершився внічию (2:2), а за гостей разом зіграли одразу троє українців.
Захисник Арсеній Батагов і форвард Данило Сікан вийшли у стартовому складі "Трабзонспора", а півзахисник Олександр Зубков зʼявився на полі з лави запасних на початку другого тайму.
Важливо, що до кожного голу, який забив "Трабзонспор" причетні українські футболісти. На 50-й хвилині після подачі з кутового від Зубкова, Батагов вдало підхопив мʼяч і головою відправив його у ворота. А на 70-й хвилині Сікан віддав асист і врятував "Трабзонспор" від поразки.
Кубок Туреччини
Груповий етап, 2-й тур
5 лютого
"Іскендерунспор" - "Трабзонспор" 2:2
Голи: Бешір, 27, 55 - Батагов, 50, Дестан, 70
- Арсеній Батагов виступає за "Трабзонспор" зі серпня 2024 року. У січні 2025-го до Туреччини переїхав Данило Сікан, а у лютому стало відомо про трансфер Олександра Зубкова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.96
- EUR Купівля 42.96Продаж 43.71
- Актуальне
- Важливе