Футболіст збірної України Зубков перейшов із "Шахтаря" до "Трабзонспора"
У понеділок, 3 лютого, "Шахтар" продав вінгера збірної України Олександра Зубкова турецькому "Трабзонспору"
Про це повідомляє "Шахтар" у мережі X.
В українському клубі повідомили, що досягли угоди про трансфер з "Трабзонспором" 3 лютого. Зубков гратиме за турецьку команду під 22 номером. За даними transfermarkt, "Шахтар" отримав за правого вінгера 6 млн євро.
28-річний Олександр Зубков є вихованцем академії "Шахтаря", за основну команду якого він дебютував у 2015 році. Загалом він зіграв за донецький клуб 107 матчів, забив 20 голів та віддав 22 результативні передачі. Разом з "гірниками" став чотириразовим чемпіоном та володарем Кубка України. Здобув Суперкубок країни.
У нинішньому сезоні Зубков провів за "Шахтар" 21 матч, забив 7 м'ячів та віддав 7 асистів. Також він виступав за "Маріуполь" та угорський "Ференцварош". На рахунку футболіста 37 матчів та 2 голи за збірну України.
"Трабзонспор" наразі займає в чемпіонаті Туреччини 11 місце.
- 22 січня до "Трабзонспора" перейшов інший футболіст "Шахтаря" - форвард Данило Сікан.
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