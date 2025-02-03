Футболіст збірної України Зубков перейшов із "Шахтаря" до "Трабзонспора"

Про це повідомляє "Шахтар" у мережі X .

В українському клубі повідомили, що досягли угоди про трансфер з "Трабзонспором" 3 лютого. Зубков гратиме за турецьку команду під 22 номером. За даними transfermarkt, "Шахтар" отримав за правого вінгера 6 млн євро.

28-річний Олександр Зубков є вихованцем академії "Шахтаря", за основну команду якого він дебютував у 2015 році. Загалом він зіграв за донецький клуб 107 матчів, забив 20 голів та віддав 22 результативні передачі. Разом з "гірниками" став чотириразовим чемпіоном та володарем Кубка України. Здобув Суперкубок країни.

У нинішньому сезоні Зубков провів за "Шахтар" 21 матч, забив 7 м'ячів та віддав 7 асистів. Також він виступав за "Маріуполь" та угорський "Ференцварош". На рахунку футболіста 37 матчів та 2 голи за збірну України.

"Трабзонспор" наразі займає в чемпіонаті Туреччини 11 місце.