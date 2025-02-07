Легендарний екскапітан "Реала" знайшов несподіваний варіант продовження карʼєри

Про це повідомляє пресслужба "Монтеррея".

Серхіо Рамос підписав із мексиканським клубом однорічний контракт. 38-річний іспанець, за інформацією журналіста Ніколо Скіри, зароблятиме близько 4 млн євро на рік, в угоді також прописані бонуси.

Рамос обрав собі 93-й номер — на честь гола, забитого на 93-й хвилині у фіналі Ліги чемпіонів у 2014 році з "Атлетико" (4:1).

"Монтеррей" посідає 9-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Мексики після 5 турів

Хто такий Серхіо Рамос

Головний етап карʼєри Серхіо Рамос провів у "Реалі", де він відіграв 16 років і став капітаном. З мадридцями захисник 5 разів став чемпіоном Іспанії, здобув 2 Кубки й 4 Суперкубки країни, 4 рази виграв Лігу чемпіонів, став 3-разовим володарем Суперкубка УЄФА і 4-разовим переможцем клубного ЧС.

Також встиг пограти за іспанську "Севілью" і французький ПСЖ.

Підтримує Україну, оголошував збори на підтримку біженців.