Легендарний екскапітан "Реала" знайшов несподіваний варіант продовження карʼєри
Мексиканський "Монтеррей" підписав легендарного іспанського захисника Серхіо Рамоса
Про це повідомляє пресслужба "Монтеррея".
Серхіо Рамос підписав із мексиканським клубом однорічний контракт. 38-річний іспанець, за інформацією журналіста Ніколо Скіри, зароблятиме близько 4 млн євро на рік, в угоді також прописані бонуси.
Рамос обрав собі 93-й номер — на честь гола, забитого на 93-й хвилині у фіналі Ліги чемпіонів у 2014 році з "Атлетико" (4:1).
"Монтеррей" посідає 9-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Мексики після 5 турів
Хто такий Серхіо Рамос
Головний етап карʼєри Серхіо Рамос провів у "Реалі", де він відіграв 16 років і став капітаном. З мадридцями захисник 5 разів став чемпіоном Іспанії, здобув 2 Кубки й 4 Суперкубки країни, 4 рази виграв Лігу чемпіонів, став 3-разовим володарем Суперкубка УЄФА і 4-разовим переможцем клубного ЧС.
Також встиг пограти за іспанську "Севілью" і французький ПСЖ.
Підтримує Україну, оголошував збори на підтримку біженців.
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