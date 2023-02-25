Фото та допис він розмістив на своїй сторінці в інстаграм.

На річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну легендарний іспанський футболіст Серхіо Рамос опублікував в інстаграмі фото в худі з принтом, на якому зображена робота 15-річної української біженки Патриції, яка через вторгнення Росії була змушена залишити свій дім та рідних в Ізмаїлі.

"7,8 мільйона таких дівчаток і дітей, як вона, страждають від насильства, травм, втрат, розрух та переселення впродовж року", – написав Рамос.Також Рамос прикріпив посилання для збирання грошей для допомоги українським біженцям.

Видання "Трибуна" зазначає, що захисник ПСЖ, який також багато років виступав за "Реал" та збірну Іспанії не вперше підтримує Україну. Ще в березні Рамос збирав гроші для постраждалих у війні українців. Вони пішли у фонд братів Кличків. Тоді він пропонував придбати худі (100 євро/шт.), 100% з продажу яких надійшли б на потреби українцям, що постраждали через напад Росії. На передній частині одягу зображено голубів (символи миру), а ззаду розміщено напис: "Всі ми – українці".