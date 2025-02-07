Триває робота над контактом Сибіги й держсекретаря США Рубіо, є попередня дата, - МЗС

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Перебуває в роботі контакт між міністром Андрієм Сибігою і держсекретарем США Марко Рубіо. Робота ведеться, є попередня дата контакту, але я не буду забігати наперед. Давайте дочекаємося, коли він відбудеться", - сказав він.

Також Тихий додав, що зараз невідомо, чи буде Рубіо на розширеному засіданні міністрів закордонних справ деяких країн Європейського Союзу, яке відбудеться в Парижі 12 лютого. На нього запрошений Сибіга.