Триває робота над контактом Сибіги й держсекретаря США Рубіо, є попередня дата, - МЗС
Нині триває робота над організацією контакту українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги й американського державного секретаря Марко Рубіо, визначена попередня дата
Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
"Перебуває в роботі контакт між міністром Андрієм Сибігою і держсекретарем США Марко Рубіо. Робота ведеться, є попередня дата контакту, але я не буду забігати наперед. Давайте дочекаємося, коли він відбудеться", - сказав він.
Також Тихий додав, що зараз невідомо, чи буде Рубіо на розширеному засіданні міністрів закордонних справ деяких країн Європейського Союзу, яке відбудеться в Парижі 12 лютого. На нього запрошений Сибіга.
- Напередодні Марко Рубіо заявив, що не відвідає зустріч очільників МЗС країн G20, яка відбудеться в Йоганнесбурзі (ПАР).
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