"Південна Африка робить дуже погані речі": держсекретар США Рубіо відмовився їхати на саміт G20

Про це він написав у Х.

Зокрема, Рубіо сказав, що Південна Африка робить "дуже погані речі".

"Я не поїду на саміт G20 в Йоганнесбурзі. Південна Африка робить дуже погані речі. Експропріація приватної власності. Використовує G20 для просування "солідарності, рівності та сталого розвитку". Іншими словами: DEI (Diversity, Equity and Inclusion – різноманітність, рівність та інклюзивність, – ред.)", - зазначив американський держсекретар.

Нині в "Групі двадцяти" головує Південна Африка з девізом "Солідарність, рівність та стійкість".

Рубіо додав: "Моя робота полягає в тому, щоб просувати національні інтереси Америки, а не витрачати гроші платників податків чи плекати антиамериканізм".