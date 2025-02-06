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"Південна Африка робить дуже погані речі": держсекретар США Рубіо відмовився їхати на саміт G20

Дар'я Куркіна
6 лютого, 2025 четвер
16:32
Світ Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не відвідає зустріч очільників МЗС країн G20, яка відбудеться в Йоганнесбурзі (ПАР)

Зміст

Про це він написав у Х.

Зокрема, Рубіо сказав, що Південна Африка робить "дуже погані речі".

"Я не поїду на саміт G20 в Йоганнесбурзі. Південна Африка робить дуже погані речі. Експропріація приватної власності. Використовує G20 для просування "солідарності, рівності та сталого розвитку". Іншими словами: DEI (Diversity, Equity and Inclusion – різноманітність, рівність та інклюзивність, – ред.)", - зазначив американський держсекретар.

Нині в "Групі двадцяти" головує Південна Африка з девізом "Солідарність, рівність та стійкість".

Рубіо додав: "Моя робота полягає в тому, щоб просувати національні інтереси Америки, а не витрачати гроші платників податків чи плекати антиамериканізм".

  • 3 лютого Президент США Дональд Трамп заявив про намір призупинити фінансову допомогу Південній Африці через серйозні порушення прав людини в країні.
Теги:
Новини
політика
Африка
саміт G20
США
Марко Рубіо
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