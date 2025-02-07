Віцепрем'єрка Стефанішина розповіла, яким є графік переговорних кластерів з ЄС у 2025 році

Про це віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла на форумі "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного". На події працювала кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За словами Стефанішиної, в першому півріччі цього року, за головування Польщі, Україна планує відкрити переговорні кластери 1,2 та 6, а ще три має відкрити в другому півріччі, за головування Данії.

"На квітень ми можемо відкрити переговори по одному кластеру, на червень будемо готові ще по двох кластерах. І, відповідно, за данського головування так само можемо відкрити ще три кластери… Тобто всі", – сказала Стефанішина.

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Щодо того, які кластери є першочерговими, віцепрем'єрка сказала, що головним є кластер, присвячений верховенству права.

"Фундаментальний кластер для нас насправді головний. Він дуже добре структурує й об’єднує державу навколо ключових напрямків, за якими буде рухатися країна з погляду державного управління, з погляду функціонування інституцій, з погляду антикорупційної політики", – аргументувала вона.

Другий кластер, щодо якого зараз ведуть зустрічі, зазначила Стефанішина, – це внутрішній ринок.

"Скажімо так, якщо перший кластер – це душа нашого майбутнього членства, то внутрішній ринок – це його тіло, без якого можна душею линути до ЄС, а ногами не дійти. Тому перший і другий кластер для нас дуже важливі", – відзначила віцепрем’єрка.

За її словами, польське головування запропонувало також відкрити переговори щодо зовнішньої і безпекової політики, що включає також торгову політику. Щодо останньої перемовини вже пройшли, і вони були дуже вдалими.

На форумі "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного"обговорювали наступні кроки, пов'язані з початком переговорного процесу з Євросоюзом у питаннях правосуддя, функціонування демократичних інституцій і прав людини. Захід зібрав майже 400 учасників - представників органів правосуддя, правоохоронних органів, Офісу президента, депутатів.