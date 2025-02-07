У всіх ТЦК і військових частинах посилили заходи безпеки, – Сухопутні війська

Про це Суспільному повідомили в управлінні комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ.

"Наразі правоохоронними органами ведеться слідство стосовно випадків нападу на ТЦК та СП. У всіх військових частинах, установах і закладах, підпорядкованих Командуванню Сухопутних військ ЗСУ, посилено безпекові заходи з метою убезпечення особового складу, цивільного персоналу та відвідувачів від можливих позаштатних ситуацій", – повідомили там у відповідь на запит.

Зокрема вжито таких заходів, як:

посилення патрулювання периметра військових об’єктів та прилеглих територій;

посилення контролю доступу на території військових об’єктів;

встановлення (удосконалення) систем відеоспостереження, а також технічних засобів для виявлення та запобігання несанкціонованим діям;

проведення додаткових інструктажів і навчання з особовим складом охорони щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

Крім цього, проведено додаткові інструктажі особового складу та цивільного персоналу щодо взаємодії з черговими службами ДСНС, поліції, СБУ у випадку виявлення невідомих предметів на території військових об’єктів, несанкціонованого проникнення на територію сторонніх людей та виникнення інших надзвичайних ситуацій.

Інциденти з ТЦК: що відомо

У суботу, 1 лютого, на автозаправній станції у Пирятині невідомий чоловік підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, зловмисник вистрілив у військовослужбовця. Від поранення чоловік загинув на місці.

Пізніше правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця.

1 лютого у ТЦК Рівного стався вибух, унаслідок якого загинула людина, ще шестеро дістали поранення.

Наступного дня вибух пролунав біля будівлі ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області.

5 лютого внаслідок вибуху біля Камʼянець-Подільського ТЦК на Хмельниччині загинув чоловік, який приніс вибухівку. Ще четверо людей отримали поранення.

Того ж дня стало відомо, що на Львівщині у ТЦК посилили заходи безпеки.