"Я - нацист": репер Каньє Вест попросив називати його Єдольфом Їтлером
Після критики витівки на "Ґреммі-2025" американського репера Каньє Веста в його акаунті в соцмережі зʼявилася серія обурливих антисемітських твітів
Дописи Каньє Вест поширив у X.
Скандальний американський репер Каньє Вест, який у 2021 році юридично змінив своє імʼя на Ye (Є), поширив низку провокативних та обурливих дописів. Вони стали реакцією на критику інциденту, що стався на червоному хіднику премії "Ґреммі-2025". Каньє Вест та його дружина Бʼянка Цензорі прийшли на подію без запрошення. Позуючи для фотографів, Цензорі зняла шубу, залишившись оголеною.
Така поява знаменитостей на "Ґреммі" викликала обурення, зокрема і через те, що репера запідозрили у надмірному контролі й примусі дружини до подібних дій.
"Я маю владу над моєю дружиною", - написав Каньє.
Він пояснив, що в їхніх стосунках немає "феміністичного л*йна".
"Вона - мільярдерка, чого б їй слухати когось із вас, тупих зубожілих су*ок? Люди кажуть, образ для червоного хідника був її вибором. Так, я не примушую її робити те, чого вона не хоче. Але вона однозначно не змогла б зробити це без мого схвалення", - додав репер.
Він опублікував низку антисемітських та обурливих твітів, зокрема "Я - нацист", "Я люблю Гітлера. І що тепер, с*ки?", "Я кажу, що хочу". Після серії дописів, у яких він принижував євреїв, він назвав "всіх білих людей расистами".
"Я збираюся нормалізувати розмови про Гітлера так, як були нормалізовані розмови про вбивства н**ерів, - написав Каньє і додав у наступному твіті: - Називайте мене Єдольф Їтлер".
Каньє Вест також заявив, що приніс "Ґреммі" $1,5 млн, прорекламувавши подію своєю витівкою, і тепер чекає на відшкодування від Fox.
Він також підсумував: "Я щойно написав у Твіттері все, що міг придумати, і я все ще живий".
- Скандальновідомому американському реперу скасували концерти в Токіо через те, що він відвідав церемонію "Ґреммі-2025" з практично оголеною дружиною Бʼянкою Цензорі. Витівка на музичному заході призвела до втрати контракту на $20 млн.
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