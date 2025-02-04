Каньє Вест втратив контракт на $20 млн через оголення Бʼянки Цензорі на "Ґреммі-2025"

Про це повідомляє Daily Mail.

Репер Каньє Вест втратив контракт на виступи в Японії вартістю $20 млн через скандальну витівку на церемонії вручення премії "Ґреммі". Артист без запрошення з'явився на церемонії разом зі своєю дружиною Б'янкою Цензорі, яка роздяглася перед фотографами.

"Каньє просто псує кожну можливість, яку отримує. Цей трюк був неймовірно моторошним, і в Японії його зустріли з жахом. В Японії відбувається культурне пробудження щодо прав жінок, і рух MeToo тут дуже сильно розвинений. Те, що він зробив, сприймається як акт примусового контролю, який є абсолютно неприйнятним. Він абсолютно неправильно оцінив Японію з погляду культури", - поділилося джерело.

Більшу частину минулого року Вест жив у готелі в Токіо, щоб налагодити бізнес-зв'язки.

Під час церемонії "Ґреммі-2025" Вест сказав 30-річній випускниці факультету архітектури роздягнутися перед фотографами. Нікола Гіклінг, яка читає по губах, каже, що репер прошепотів Цензорі, яка була одягнена у чорну шубу поверх прозорої сукні на голе тіло без білизни: "Зараз влаштуєш сцену".

Вона кивнула, і він додав: "Зроби сцену, а я скажу, що це буде мати великий сенс".

Як уточнив інсайдер, інвестори в Японії надзвичайно засмучені цією витівкою.

"Він дуже неправильно оцінив толерантність японського народу до цієї дії. Він просто більше не бажаний", - додало джерело.

Американські колеги Каньє Веста також обурені витівкою на червоній доріжці премії. Оголене позування відбувалося на тлі рекламних щитів із закликами донатити на підтримку тих, хто втратив свої домівки та життя внаслідок лісових пожеж у Лос-Анджелесі.

"Це було повною неповагою до "Ґреммі". Влаштовувати витівку на тому, що по суті є збором коштів, і в контексті того, що відбувається в Лос-Анджелесі, майже немислимо нерозумно, грубо і неправильно. Це неповага у величезних масштабах. Але все, що цікавить Каньє наразі, це запуск його криптовалюти, а все інше, схоже, проходить повз нього", - додав інсайдер.

