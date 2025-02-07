Заміна фінансування USAID: в уряді заявили, що переговори з європейськими партнерами тривають
Україна продовжує перемовини з європейськими партнерами щодо можливих джерел фінансування програм і проєктів, які раніше покривали кошти USAID
Про це віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила на форумі "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Зокрема, відповідні зустрічі проводили щодо тих програм, які є критичними. Це Міністерство енергетики, Міністерство інфраструктури Міністерство цифрової трансформації, Міністерство юстиції", - сказала посадовиця.
За її словами, вже є попередні рішення, де можна залучити термінове фінансування.
"Це стосується питання відновлення, енергетичної стійкості, кіберзахисту", - уточнила Стефанішина.
Водночас уряд очікує, що Єврокомісія і країни G7 найближчими днями озвучать позиції щодо відновлення роботи конкурсних комісій, які відбирають ключових членів судової вертикалі, додала вона.
Припинення фінансування USAID: що відомо
Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.
26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.
Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.
"Люди просто не усвідомлюють масштабів діяльності такої агенції як USAID та інших американських програм, бо вони ніколи не робили з цього самореклами", - цитує BBC нардепа Микиту Потураєва, який очолює комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.
За його словами, USAID також було системним донором для багатьох міжнародних програм, як-от ПРООН та ЮНІСЕФ.
"USAID міг вказуватися як один із партнерів, а насправді він був головним, системним партнером. Тому насправді втрати для України через замороження цієї допомоги набагато більші, ніж ми можемо собі уявити", - наголосив Потураєв.
Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.
29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.
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