Українським морським коридором за півтора року перевезли 100 млн тонн вантажів, – Зеленський

Про це 7 лютого повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Український морський коридор працює попри всі виклики війни, попри постійні атаки Росії на наші порти. 100 мільйонів тонн вантажів за півтора року роботи коридору перевезено. 53 країни світу в Азії, Африці, Європі та Америці охопив наш експорт", - написав він.

Таким чином Україна дбає про глобальну продовольчу безпеку, наголосив Зеленський.

Бо стійкість нашої морської галузі – це не лише про економіку, це й про захист людяності", - зазначив президент.

Він подякував усім причетним до роботи морського коридору, передусім військовим, які забезпечили повернення вільного мореплавства та вигнання російського військового флоту.

Що відомо про роботу морського коридору

17 липня 2023 року Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торгівельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торгівельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

14 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн світу, зокрема на Африканському континенті.

Станом на 10 березня 2024 року з українських портів Чорного моря вийшли 1005 кораблів. Вони доставили близько 30 млн тонн вантажів на світові ринки.

18 вересня президент Зеленський сказав, що за рік роботи морського коридору з українських портів вийшли понад 2500 суден, які вивезли 70 млн тонн вантажів.

У ВМС повідомили, що всього у 2024 році через морський коридор пройшло 9061 судно, Україна експортувала понад 74,4 млн тонн вантажів.