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Війна з Росією: хроніка
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Ми будемо возити зерно морем, куди вважаємо за необхідне, не питаючи дозволу РФ, - Данілов

5 серпня, 2023 субота
02:51
Війна з Росією Олексій Данілов

Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважаємо за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Українському радіо.

"У нас із Росією не було жодної угоди. У нас були домовленості з ООН, яка безпосередньо згідно зі своїм статутом відповідає за певні процеси і має їх забезпечувати. У нас була домовленість із Туреччиною, яка має спільний вихід із нами у Чорному морі. Має Босфор, через який проходять ці кораблі (із зерном – ред.). В нас були такі домовленості. Звідки виходила Росія – нам по цимбалах, ми з ними жодних відносин із цього приводу не мали. Ми будемо робити те, що вважаємо за необхідне. Ми будемо рухати ці кораблі із зерном туди, куди вважаємо за необхідне. І ні в кого питати дозволу не збираємося", - заявив Данілов.

Він зауважив, що Росія є терористом, який тероризує не тільки Україну, а і увесь світ.

"До якої межі вони терпітимуть ті витребеньки, які робить РФ, чи то залітаючи на територію країни НАТО Польщі своїми гелікоптерами спільно з білорусами, чи атакуючи порти Ізмаїла, розташовані фактично на кордоні Румунії? Коли у країн НАТО урветься терпець – нам складно сказати. Але ми точно робитимемо все від нас залежне, щоби наша їжа була доступна у світі", - підкреслив секретар РНБО.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. 

21 липня Реджеп Тайїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює. 

22 липня президент України Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати раду Україна - НАТО через безпекову кризу в Чорному морі. 

Про розмову зі Столтенбергом Володимир Зеленський написав у telegram. Зазначається, що Зеленський і Столтенберг обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

25 липня Головне управління розвідки оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували росіяни для перешкоджання експорту українського зерна, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди".

26 липня міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія розмістила сучасний корвет "Сергій Котів" у південній частині Чорного моря для перехоплення торгових суден у морі. Він патрулює маршрут перевезення між Босфором та Одесою.

Пізніше стало відомо, що РФ готує авіацію та кораблі для блокування районів Чорного моря, виявлення та знищення кораблів. 

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що РФ після одностороннього виходу із Чорноморської зернової ініціативи готова замінити українське зерно та розпочати безплатно постачати своє в країни Африки.

30 липня Папа Римський Франциск під час недільної молитви "Ангел Господній" у Ватикані звернувся із закликом до російської сторони відновити дію Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла Україні безпечно транспортувати зерно. Згодом президент Володимир Зеленський сказав, що вважає важливим заклик Папи Римського до Росії.

У неділю, 30 липня, попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Країни Південної Африки намагаються переконати Росію повернутися до переговорів щодо угоди про безпечний експорт зерна з портів Чорного моря, від якої вона відмовилася минулого місяця.  

2 серпня США заявили, що мають інформацію, наче Росія зацікавлена у відновленні переговорів щодо угоди, яка забезпечувала безпечний чорноморський експорт зерна. Також у Ердогана повідомили про домовленість із Путіним щодо візиту до Туреччини, де зокрема буде обговорюватись продовження "зернової угоди".

ООН
Туреччина
експорт зерна
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