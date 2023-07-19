Про це йдеться у заяві російського міноборони.

"З 00:00 20 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення", - пишуть росіяни.

Терористи додали, що прапори країн, під якими йтимуть судна, будуть вважатися залученими до війни.

"Низка морських районів у північно-західній та південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря оголошено тимчасово небезпечними для судноплавства. Відповідні інформаційні попередження про відкликання гарантій безпеки мореплавцям видано в установленому порядку", - додало російське міноборони.