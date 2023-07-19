Терористи свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, - Зеленський про нічну атаку РФ
Президент Володимир Зеленський 19 липня відреагував на нічну атаку росіян і заявив, що окупанти абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди
Про це він написав 19 липня в telegram.
Зазначається, що Володимир Зеленський на ранковій нараді заслухав інформацію про нічні російські удари по Одещині, Житомирщині, іншим нашим регіонам України.
"Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета – це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя", - йеться у повідомленні.
Він також наголосив, що віце-прем’єр Олександр Кубраков і міністр Ігор Клименко поінформували про наслідки ворожих ударів. Також були доповіді головкома Валерія Залужного та командувача ВПС Миколи Олещука.
"Військовим дав доручення посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС – активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна", - поділився лідер держави.
- У ніч з 18 на 19 липня російські терористи атакували Україну ракетами та БПЛА "Шахед": на Житомирщині постраждав об'єкт інфраструктури, на Одещині - багатоповерхівки та промисловий порт, у Херсоні горів будинок культури, а на Миколаївщині - об'єкти рекреаційної інфраструктури.
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