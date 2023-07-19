Про це він написав 19 липня в telegram.

Зазначається, що Володимир Зеленський на ранковій нараді заслухав інформацію про нічні російські удари по Одещині, Житомирщині, іншим нашим регіонам України.

"Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета – це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя", - йеться у повідомленні.

Він також наголосив, що віце-прем’єр Олександр Кубраков і міністр Ігор Клименко поінформували про наслідки ворожих ударів. Також були доповіді головкома Валерія Залужного та командувача ВПС Миколи Олещука.

"Військовим дав доручення посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС – активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна", - поділився лідер держави.