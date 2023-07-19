Про це повідомили Повітряні Сили України.

ПС попередили про пуск крилатих ракет "Калібр" о 00:56 середи, 19 липня.

Станом на 1:02 про загрозу "калібрів" оголосили на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Черкащині, Вінниччині та Кіровоградщині.

Також відомо про загрозу ударних БПЛА "шахедів". На Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Запорізькій області.

Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за подіями!