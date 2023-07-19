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Війна з Росією: хроніка
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Росія запустила "калібри" та "шахеди" по Україні. Текстовий онлайн

19 липня, 2023 середа
01:59
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

У ніч з 18 на 19 липня російські терористи запустили крилаті ракети "Калібр" по Україні

Про це повідомили Повітряні Сили України.

ПС попередили про пуск крилатих ракет "Калібр" о 00:56 середи, 19 липня.

Станом на 1:02 про загрозу "калібрів" оголосили на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Черкащині, Вінниччині та Кіровоградщині.

Також відомо про загрозу ударних БПЛА "шахедів". На Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Запорізькій області.

Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за подіями!

Хронологія:
01:58
19 липня, 2023 середа
ПС: Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет з літаків Ту-22м3 з південного напрямку!
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01:56
"Черкаська область - загроза застосування ударних БПЛА", - Повітряні Сили.
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01:50
"Зафіксовано повторні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря!", - ПС.
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01:47

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01:45
"Кіровоградська область - загроза застосування ударних БПЛА", - Повітряні Сили.
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01:32
Повідомляють про потужні вибухи на Херсонщині!
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01:22
Над Херсоном фіксують прольоти "шахедів".
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01:15
"Зафіксовано виліт 4-х Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ) та 4 Ту-22м3 вздовж східного кордону", - пишуть Повітряні Сили.
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01:12

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав не викладати роботу сил ППО о 1:06.

"Лишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Не підходьте до вікон, не знімайте та не викладайте роботу сил ППО!", - пише Кіпер.

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01:07

Кореспонденти Еспресо.TV повідомляють про неодноразові звуки вибухів у Одесі.

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Україна
Росія
Одеса
ППО
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Військові новини
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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