Росія запустила "калібри" та "шахеди" по Україні. Текстовий онлайн
У ніч з 18 на 19 липня російські терористи запустили крилаті ракети "Калібр" по Україні
Про це повідомили Повітряні Сили України.
ПС попередили про пуск крилатих ракет "Калібр" о 00:56 середи, 19 липня.
Станом на 1:02 про загрозу "калібрів" оголосили на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Черкащині, Вінниччині та Кіровоградщині.
Також відомо про загрозу ударних БПЛА "шахедів". На Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Запорізькій області.
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Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав не викладати роботу сил ППО о 1:06.
"Лишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Не підходьте до вікон, не знімайте та не викладайте роботу сил ППО!", - пише Кіпер.
Кореспонденти Еспресо.TV повідомляють про неодноразові звуки вибухів у Одесі.
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